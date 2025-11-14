viernes 14 de noviembre 2025

Mundial Sub17

Video: un hincha enloqueció con la clasificación de México y se burló de los jugadores argentinos

La Selección Argentina no pudo frente a México y cayó 5-4 en los penales, en el duelo de los 16avos de final del Mundial Sub17. Un fanático del 'Tri' no se calló nada y se vengó con un video que se hizo viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La eliminación de la Selección Argentina Sub-17 en manos de México generó bronca, sorpresa y, como suele pasar en las redes, también cargadas. Tras el 2-2 en los 90 minutos y la caída por 5-4 en la tanda de penales en los 16avos de final del Mundial Sub-17, un fanático mexicano (@gabrielclips2) se volvió viral al subir un video en el que se burla y carga con emoción a los argentinos.

El hincha, completamente desbordado por la clasificación de su selección a los octavos de final, festejó a puro grito, dejando en claro su deseo de “vengarse” futbolísticamente tras varios cruces históricos entre ambos países. El video generó cientos de reacciones en Tik Tok y no tardó en generar debate entre los hinchas.

Más allá del revuelo en redes, lo cierto es que México selló su pase desde los doce pasos y dejó a Argentina sin Mundial en un partido emocionante, cambiante y que terminó resolviéndose por detalles.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1989436311409721689&partner=&hide_thread=false

