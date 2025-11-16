lunes 17 de noviembre 2025

Video

Batalla campal en la final entre Deportivo Madryn y Morón

Los jugadores se enfrentaron con la policía, tras el encuentro que finalizó con el triunfo del local por 1 a 0 y avanzó al reducido de la Primera Nacional. Los jugadores del Gallito fueron reprimidos por la Policía al final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón dejó mucho más que un resultado deportivo: terminó en escándalo, con expulsiones, protestas y una batalla campal que obligó a intervenir a la policía. En el estadio Coliseo del Golfo, el local se impuso por 1-0 con un gol de Santiago Postel y se convirtió en el primer finalista que peleará por el ascenso a la Liga Profesional.

El único tanto del encuentro llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Postel conectó un cabezazo tras un tiro libre generado por una falta que Morón consideró inexistente. La sanción del árbitro Pablo Echavarría desató los primeros reclamos del equipo visitante, que desde ese momento jugó con la tensión a flor de piel.

A pesar de la ventaja temprana, Madryn no volvió a rematar al arco y se dedicó a sostener el resultado. Morón dominó el trámite, con 69% de posesión a la altura de la media hora del segundo tiempo, pero no logró traducir ese control en situaciones claras. La eficacia estuvo del lado local, que aprovechó su única llegada para sellar el 1-0.

El panorama para Morón se complicó aún más a los seis minutos del complemento, cuando Joaquín Livera fue expulsado por un codazo, dejando a su equipo con diez jugadores en plena búsqueda del empate. Aun así, el “Gallo” insistió, pero chocó una y otra vez contra la defensa aurinegra.

El cierre del partido fue el capítulo más tenso y lamentable de la tarde. Tras el pitazo final, jugadores, cuerpos técnicos y allegados de ambos clubes se vieron envueltos en un enfrentamiento generalizado, con insultos, golpes y empujones. La situación escapó de control y obligó a la policía a ingresar al campo, donde terminó reprimiendo a los futbolistas visitantes. Las imágenes de la trifulca se extendieron rápidamente y opacaron por completo la clasificación de Madryn.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1990186652774383849&partner=&hide_thread=false

En el marco del torneo, la Primera Nacional divide a sus 36 equipos en dos zonas. Los ganadores de cada grupo disputan una final por el primer ascenso —ya asegurado por Gimnasia de Mendoza—, mientras que el segundo ascenso se define mediante un Reducido al que acceden los equipos del 2° al 8° puesto de cada zona, junto al perdedor de esa final.

Con su ajustada victoria, Deportivo Madryn enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en la final del Reducido, en busca del ansiado boleto a la Liga Profesional. Sin embargo, la semifinal quedará marcada como una de las más calientes y escandalosas de la temporada, donde la tensión, la polémica arbitral y la violencia terminaron ganándole al fútbol.

Temas
