lunes 17 de noviembre 2025

Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Luego de convertirse en blanco del ataque de los simpatizantes de Del Bono, que invadieron el campo, trascendieron imágenes de las lesiones que los futbolistas sufrieron. Reguero de sangre y destrozos, las huellas del violento episodio en la Esquina Colorada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jugadores de Villa Hipódromo sueñan con quedarse con el asegundo ascenso del fútbol sanjuanino, luego de vencer por penales a Del Bono en la Esquina Colorada. Sin embargo, su alegría se vio opacada por el tremendo episodio de violencia que sufrieron en mano de hinchas bodegueros, que invadieron el campo de juego y los atacaron salvajemente.

Tras conocerse las fotos y videos de los desmanes adentro de la cancha y del ataque de los violentos a los rivales, que no pudieron ser evitados por la Policía de San Juan, que dispuso un grupo de efectivos para el operativo, ahora trascendieron imágenes de los futbolistas que recibieron las agresiones.

Con severas heridas en el rostro y la cabeza, los jugadores de Rawson debieron escapar como pudieron del asedio de camisetas celestes y blancas, entre corridas e insultos. Un reguero de sangre se pudo observar tras su paso, dado el estado crítico de algunos jugadores, que pedían la asistencia inmediata de una ambulancia.

Además de las lesiones en el plantel, se registraron destrozos en una de las movilidades que trasladaba al equipo que consiguió su pasaje a la final, la que disputará frente a Defensores Argentinos.

