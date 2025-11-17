Vacaciones en La Serena: la feria gigante que esperará a los sanjuaninos este verano en un lugar icónico

La Serena invierte más de 230 millones de pesos en el Faro con una novedosa apuesta para los turistas, especialmente los sanjuaninos.

La Serena decidió redoblar su apuesta para el próximo verano y mientras espera repetir la ola de visitantes sanjuaninos del año pasado anunció una de las novedades más grandes de su calendario turístico: la creación de una megaferia frente al mar.

Se trata del el Paseo El Faro, una feria gigante que funcionará a metros del emblemático Faro Monumental y que promete cambiar la experiencia de visitantes y locales durante toda la temporada estival 2026, según publicó el semanario Tiempo.cl. La feria abrirá oficialmente el 2 de enero y funcionará hasta el 1 de marzo de 2026.

La megapropuesta se suma a lo anunciado por Tiempo de San Juan en octubre pasado: que La Serena prepara para el 18 de diciembre su lanzamiento oficial de la temporada 2026, en un evento conjunto con Coquimbo que tendrá música, un “sunset” frente al mar y degustaciones en el mismo Faro Monumental.

En aquella visita de este diario a la comuna, el jefe de Turismo, David Videla, anticipó que se mantendrán los precios de alojamiento y gastronomía, al menos en dólares, respecto al último verano. Y dijo que esperan un flujo similar o mayor de sanjuaninos al de la temporada pasada, cuando se registraron récords de visitantes de este lado de la cordillera.

La expectativa esta puesta en la apertura inminente del Paso de Agua Negra que conecta San Juan con la región de Coquimbo. En San Juan las autoridades de gobierno ya anticiparon que el camino abrirá a fin de mes, una vez que finalice la Fiesta del Sol.

La feria en El Faro

La inversión aprobada por el municipio serenense asciende a 230.941.610 pesos chilenos que serán destinados a armar más de 3.000 metros cuadrados de infraestructura que incluirán 180 stands de emprendedores, 8 food trucks, 4 puestos de comida rural, sectores de pisco y vino, espacio para empresas estratégicas, y zonas de jugos y helados.

En total, serán 223 puestos que convertirán al sector en un verdadero mercado turístico a cielo abierto, acompañado de iluminación, mobiliario, pantalla LED, escenografía y seguridad.

La publicación chilena destacó el entusiasmo de la alcaldesa Daniela Norambuena, quien dijo que el foco de la iniciativa es potenciar el emprendimiento local y ofrecer un panorama turístico completo: “queremos que las familias y quienes visiten el Faro tengan una experiencia, no solo una foto”, aseguró.

Además, el municipio proyecta más de 500 empleos temporales y beneficios directos para más de 400 micro y pequeñas empresas, con una afluencia estimada de 120.000 visitantes.

Una zona protagonista

Videla ya había anunciado que el próximo 18 de diciembre se hará el “sunset” de lanzamiento y ahora con el nuevo Paseo El Faro, el ícono turístico de la ciudad se convierte en el corazón de la estrategia turistica de La Serena.

Tanto el festival inaugural como la feria estival que se armará a su alrededor comparten el mismo objetivo que es atraer y sorprender son una nueva propuesta a los turistas, especialmente los sanjuaninos que ya son considerados “habituales de la temporada”.