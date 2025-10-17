viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Desde las cámaras empresarias locales aseguraron que se ha coordinado con Carabineros y municipios la seguridad en la zona costera de La Serena y Coquimbo.

Por Elizabeth Pérez
Que no te roben el corazon ni el auto, el novedoso cartel que asoma en la Avenida del Mar, en La Serena.

"Que no te roben el corazon ni el auto", el novedoso cartel que asoma en la Avenida del Mar, en La Serena.

image

Después de algunos veranos donde los episodios de inseguridad generaron preocupación entre turistas, La Serena y Coquimbo se preparan para recibir la nueva temporada 2025/26 con una fuerte coordinación en materia de seguridad. El objetivo es claro: ofrecer a los visitantes -entre ellos, miles de sanjuaninos- una experiencia tranquila, segura y disfrutable.

Lee además
La avenida del Mar en La Serena: quienes llegan estos días de octubre encuentran a la principal arteria de la comuna totalmente renovada y embellecida. 
Enviada especial

La Serena lanza su temporada 2026 con fiesta en El Faro y esperando repetir otra ola de turistas sanjuaninos
Laura Cerda (izq), presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo, y Paula Merino, directora; contaron a Tiempo las expectativas y cómo se mantienen los precios de alojamiento para la próxima temporada estival.
Enviada especial

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

María Antonieta Zúñiga, presidenta de la Cooperativa Barrio del Mar, que agrupa a 17 restaurantes y pubs de la costanera, recomendó a los turistas tomar las precauciones habituales de cualquier destino masivo: cuidar sus pertenencias y no dejar objetos a la vista.

“El delito acá no está asociado a hechos violentos ni a agresiones. Lo que se ve, en general, tiene que ver con robos de especies o vehículos, y muchas veces los delincuentes ni siquiera son locales”, explicó.

Pese a eso, aclaró que no se han registrado hechos graves hacia turistas y que la sensación de seguridad mejoró notablemente en los últimos años gracias a un trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades. La estrategia incluye la colocación de carteles de advertencia que sugieren colocar traba volantes para evitar el robo del vehiculo.

image

Trabajo coordinado

La cooperativa participa activamente en mesas de seguridad junto a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, inspectores municipales, el programa Senda y Sernatur.

“Tenemos una comunicación muy fluida con todas las instituciones. Cuando surge algo, la respuesta es rápida y coordinada. Hay una gobernanza fuerte que trabaja todo el tiempo para mejorar el destino”, aseguró Zúñiga.

Incluso, los empresarios del sector gastronómico implementaron acciones propias: contrataron personal para patrullar la zona y alertar a las autoridades ante cualquier situación sospechosa.

“La idea es anticiparse. Estamos todos conectados con Carabineros y eso nos da más tranquilidad”, añadió la empresaria gastronómica que lidera la cooperativa.

Resultados positivos

Desde la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, su presidenta Laura Cerda destacó los buenos resultados obtenidos en seguridad durante el último año.

“Hay satisfacción por el trabajo de inteligencia y prevención. Las estadísticas son positivas y esperamos repetir los mismos resultados en esta temporada de verano”, afirmó.

Además de la seguridad en las zonas gastronómicas y de paseo, los municipios de La Serena y Coquimbo habilitan cada año a los equipos de salvavidas antes del inicio de la temporada alta, para garantizar que las playas estén seguras desde diciembre.

Temas
Seguí leyendo

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta bajó $3.000 en la Feria de la Capital

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 150 mil pesos

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

EEUU reveló que la asistencia total a la Argentina podría llegar a los USD 40 mil millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuando estara en farmacias y quienes pueden comprarlo video
Hito en salud

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Te Puede Interesar

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo video
Hito en salud

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos
Rawson

Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos

Imagen ilustrativa
Preocupación

Alarma en un colegio de San Juan: denuncian que un estudiante ingresó con un arma de aire comprimido

Que no te roben el corazon ni el auto, el novedoso cartel que asoma en la Avenida del Mar, en La Serena.
Tiempo en Chile

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales
Informe especial

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales