Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Después de algunos veranos donde los episodios de inseguridad generaron preocupación entre turistas, La Serena y Coquimbo se preparan para recibir la nueva temporada 2025/26 con una fuerte coordinación en materia de seguridad. El objetivo es claro: ofrecer a los visitantes -entre ellos, miles de sanjuaninos- una experiencia tranquila, segura y disfrutable.

María Antonieta Zúñiga , presidenta de la Cooperativa Barrio del Mar, que agrupa a 17 restaurantes y pubs de la costanera, recomendó a los turistas tomar las precauciones habituales de cualquier destino masivo: cuidar sus pertenencias y no dejar objetos a la vista.

“El delito acá no está asociado a hechos violentos ni a agresiones. Lo que se ve, en general, tiene que ver con robos de especies o vehículos, y muchas veces los delincuentes ni siquiera son locales”, explicó.

Pese a eso, aclaró que no se han registrado hechos graves hacia turistas y que la sensación de seguridad mejoró notablemente en los últimos años gracias a un trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades. La estrategia incluye la colocación de carteles de advertencia que sugieren colocar traba volantes para evitar el robo del vehiculo.

Trabajo coordinado

La cooperativa participa activamente en mesas de seguridad junto a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, inspectores municipales, el programa Senda y Sernatur.

“Tenemos una comunicación muy fluida con todas las instituciones. Cuando surge algo, la respuesta es rápida y coordinada. Hay una gobernanza fuerte que trabaja todo el tiempo para mejorar el destino”, aseguró Zúñiga.

Incluso, los empresarios del sector gastronómico implementaron acciones propias: contrataron personal para patrullar la zona y alertar a las autoridades ante cualquier situación sospechosa.

“La idea es anticiparse. Estamos todos conectados con Carabineros y eso nos da más tranquilidad”, añadió la empresaria gastronómica que lidera la cooperativa.

Resultados positivos

Desde la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, su presidenta Laura Cerda destacó los buenos resultados obtenidos en seguridad durante el último año.

“Hay satisfacción por el trabajo de inteligencia y prevención. Las estadísticas son positivas y esperamos repetir los mismos resultados en esta temporada de verano”, afirmó.

Además de la seguridad en las zonas gastronómicas y de paseo, los municipios de La Serena y Coquimbo habilitan cada año a los equipos de salvavidas antes del inicio de la temporada alta, para garantizar que las playas estén seguras desde diciembre.