lunes 17 de noviembre 2025

Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

A principios de 2025 se desarrolló un debate que tenía como fin confirmar si el hecho había existido y si ella era peligrosa para terceros. En esa ocasión una jueza dio un plazo de internación, empezó a deambular nuevamente y volvió a cometer otro delito. La Justicia buscará que quede nuevamente internada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En abril de 2025, una sanjuanina fue a un juicio pocas veces visto en la provincia. Una mujer que es inimputable se sentó en el banquillo de acusados y no fue para determinar si ella era culpable o no de algún delito. Sino que se realizó para confirmar si ella era una persona peligrosa para terceros y si el delito existió o no.

En aquella ocasión la resolución de la jueza fue que el hecho de violencia que esta mujer había cometido contra una amiga (en ese momento, de 17 años) había ocurrido y quedó con internación compulsiva por el plazo de 6 meses y corría desde el 11 de abril.

Esta joven cumplió este plazo de internación y volvió a reinsertarse en la sociedad. Pero en la última semana volvió a estar detenida. Esta vez porque recayó y ahora amenazó a un familiar suyo. Ante la gravedad, sus allegados hicieron la denuncia y volvió a quedar aprehendida.

La semana pasada se realizó una nueva audiencia contra ella y por decisión del magistrado, quedó internada preventivamente y se le hará una junta médica para determinar si al momento del hecho comprendía lo que hacía o no. Fuentes judiciales manifestaron que la causa avanzará con el fin de aplicarle una medida de seguridad, cómo ocurrió con la causa anterior.

Este presunto nuevo hecho de violencia ocurrió en un contexto familiar, por tal razón la causa está siendo investigada por UFI CAVIG. El otro caso fue instruido por UFI Genérica.

Temas
