Videos: entró a una casa, robó una cortadora de pasto y fue atrapado por vecinos de Albardón

Un caso de justicia por mano propia mantuvo en alerta a los habitantes de Villa Alcira, en Albardón. Un hombre fuera señalado como el responsable de ingresar a una vivienda y sustraer una cortadora de pasto junto a otros elementos personales. El sospechoso fue localizado en las últimas horas y terminó reducido por los propios vecinos.
El hecho había ocurrido días atrás -el 11 de noviembre, según los registros- y todo quedó documentado por las cámaras de seguridad del domicilio afectado. Por esas imágenes, los damnificados lograron reconocer al presunto ladrón cuando caminaba nuevamente por la zona.
De acuerdo a fuentes policiales, un grupo de vecinos decidió interceptarlo y lo retuvo hasta que llegó un móvil de la comisaría correspondiente. En un video que circuló luego del episodio, se observa al acusado en el suelo, visiblemente alterado y llorando, mientras permanece apuntado y rodeado por los habitantes del barrio.
Finalmente, efectivos policiales procedieron a su detención y lo trasladaron sin que se produjeran enfrentamientos. El hombre quedó a disposición de la Justicia.