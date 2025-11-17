lunes 17 de noviembre 2025

Castigo a un maltratador

El policía sanjuanino juzgado por violador y golpeador fue condenado a 10 años de cárcel

Es el cabo primero César Bordón, quien era sometido a un juicio oral y público desde la semana pasada por los maltratos y abusos sexuales contra una mujer. Este lunes fue condenado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El policía Bordón (de camisa negra y corbata morada) junto a su defensor, el abogado Fernando Bueno.

El policía Bordón (de camisa negra y corbata morada) junto a su defensor, el abogado Fernando Bueno.

Por lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y abuso sexual con acceso carnal. Por estos tres delitos fue condenado este lunes el cabo primero de la Policía de San Juan, quien era juzgado desde el lunes pasado por los maltratos y ultrajes contra una mujer que sufrió un círculo de violencia entre 2018 y 2023.

El veredicto fue leído este lunes por la tarde por el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli. Antes, el cabo primero César Bordón tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras, pero prefirió abstenerse. Junto a él estaba su abogado, Fernando Bueno. También estuvieron presentes el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Yanina Márquez, al igual que los abogados querellantes Guillermo Toranzo y Agustín Idemi, quienes durante los alegatos habían pedido 10 años de cárcel para el uniformado.

image
Los abogados querellantes Agustín Idemi y Guillermo Toranzo (de derecha a izquierda). Más allá el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Yanina Márquez, de la UFI CAVIG.

Los abogados querellantes Agustín Idemi y Guillermo Toranzo (de derecha a izquierda). Más allá el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Yanina Márquez, de la UFI CAVIG.

La causa se inició en la UFI CAVIG en marzo del 2023, en una primera denuncia en la cual la víctima acusó al policía de constantes hechos de violencia y amenazas. En noviembre de ese año radicó una segunda denuncia, contando lo que antes no había dicho, que también habría sufrido maltratos.

En ese entonces, el caso fue trabajado por el fiscal Mario Panetta. Sin embargo, pasado un tiempo, el representante del Ministerio Público Fiscal adujo que no había elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y pidió el sobreseimiento del policía. Fue así que el juez Federico Rodríguez, en función del planteo fiscal, desvinculó a Bordón.

Embed - La lectura del veredicto contra el policía violador

La víctima recurrió entonces a los abogados Idemi y Toranzo, quienes hicieron presentaciones y apelaron la medida ante un Tribunal de Impugnación. El juez de impugnación Renato Roca analizó lo investigado hasta entonces, revocó el sobreseimiento dictado por el tribunal de primera instancia y dispuso que se reabriera la causa contra el policía al entender que existían elementos para investigarlo.

El juicio comenzó el lunes de la semana pasada y expuso en detalle lo que la víctima había denunciado en 2023. La mujer contó que vivió un prolongado círculo de violencia entre 2018 y 2023, marcado por agresiones físicas, amenazas con un arma y un ataque sexual que, según su declaración, ocurrió en medio de uno de esos episodios de sometimiento. Su testimonio fue respaldado por pericias médicas y psicológicas incorporadas al expediente.

image
Tras escuchar el fallo del juez Meglioli, el policía fue detenido y trasladado a un calabozo. En los próximos días será llevado al penal de Chimbas.

Tras escuchar el fallo del juez Meglioli, el policía fue detenido y trasladado a un calabozo. En los próximos días será llevado al penal de Chimbas.

Bordón llegó al debate en libertad y enfrentó las audiencias bajo la misma condición. Durante la semana declararon la presunta víctima, el médico legista, el psicólogo y varios testigos del entorno, cuyas intervenciones reforzaron la acusación. El cabo primero, en su turno, negó todos los hechos y aseguró que nunca agredió ni amenazó a la mujer.

En los alegatos del viernes, la fiscalía —representada por Roberto Ginsberg— sostuvo la acusación original y pidió 10 años de prisión efectiva. La querella, integrada por Guillermo Toranzo y Agustín Idemi, adhirió y remarcó la gravedad de los hechos y la condición de funcionario policial del acusado. La defensa, a cargo de Fernando Bueno, cuestionó la credibilidad del relato de la denunciante y solicitó la absolución.

El veredicto se conoció este lunes por la tarde. El juez Juan Gabriel Meglioli declaró a César Bordón culpable y lo condenó a 10 años de prisión efectiva. Además, dispuso su inmediata detención. En días más será llevado al penal de Chimbas.

