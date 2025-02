El policía sanjuanino que sufrió un inesperado giro en su causa, ahora, afronta 10 años de prisión por abuso sexual

Se trata de César Raúl Bordón, quien había sido denunciado por su ex pareja no sólo por la agresión sexual, sino también por lesiones en contexto de violencia de género y, a partir de ello, se inició una instrucción en la UFI CAVIG. Sin embargo, el fiscal que indagó sobre los hechos, Mario Panetta, consideró que no habían suficientes pruebas como para llevarlo a juicio y solicitó el sobreseimiento.