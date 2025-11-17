lunes 17 de noviembre 2025

Delitos Especiales

Por una imprudencia mató a un motociclista en Chimbas: condenado, pero no irá preso

El que recibió pena por esta tragedia vial fue Juan José Navarro. La víctima fatal se llamaba Gustavo Alberto Aciar y tenía 51 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un siniestro vial ocurrido a fines de septiembre en Chimbas tuvo cierre a nivel judicial. Juan José Navarro fue condenado, pero no tendrá que cumplir prisión efectiva, pese a que su imprudencia al volante le costó la vida a un motociclista.

Navarro admitió su responsabilidad en un juicio abreviado, donde fue condenado a 2 años de prisión condicional y a 5 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor.

Juez de Garant&iacute;as Javier Figuerola.

Juez de Garantías Javier Figuerola.

La víctima de este accidente fue Gustavo Alberto Aciar, de 51 años, quien ese día circulaba en una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc. Navarro conducía un Fiat Siena blanco por calle Formosa en sentido este-oeste, según las pericias, e ignoró un cartel de PARE en la intersección con calle Maradona. Al avanzar sin detenerse, colisionó contra la moto de Aciar.

Producto del impacto, Aciar quedó tendido en la vereda y fue constatada su muerte en el lugar.

A pesar del desenlace fatal, el juez decidió otorgar la prisión condicional a Navarro, lo que significa que no irá a un penal si cumple ciertas condiciones. Además, se le prohibió conducir por 5 años, un castigo que pretende prevenir que repita ese tipo de conducta riesgosa. El hecho fue investigado por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales Nº 2.

Parte querellante, y al lado miembros de UFI Delitos Especiales, Gemma Cabrera y Francisco Nicol&iacute;a.

Parte querellante, y al lado miembros de UFI Delitos Especiales, Gemma Cabrera y Francisco Nicolía.

