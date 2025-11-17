Una empresa vinculada a Randazzo, salpicada por la causa coimas en Discapacidad: su pasado en San Juan con un millonario contrato

La empresa GMS, que sería propiedad del dirigente Florencio Randazzo, apareció salpicada en la causa por coimas en ANDIS que investiga la Justicia Federal. Esta empresa tuvo un pasado reciente en San Juan: fue contratada durante la gestión de Sergio Uñac para auditar a la Obra Social Provincia. Por mes se le pagaba 18 millones de pesos para que verificara que no se pagaran servicios que no se hubieran prestado a los afiliados. El contrato con GMS se extinguió en diciembre del 2023.

Si bien no hay información oficial que indique cuándo comenzó a operar GMS en San Juan, sí fue coincidente el papel de Randazzo dentro de la firma con la labor de la empresa en la OSP. Es que según consta en el Boletín Oficial del 12 de agosto del 2020, el Diputado Nacional de Encuentro Federal fue nombrado director de GMS, una firma que se vende en su propia página web como una apasionada de lo que hace y que desde el 2017 ha tenido una creciente participación en las auditorias de dependencias estatales.

Los controles a la OSP, la obra social con más afiliados de la provincia -175.000-, volvieron a ser tema de interés público en febrero pasado cuando se informó en conferencia de prensa que se había detectado gracias a denuncias de los propios usuarios prestaciones facturadas que nunca fueron brindadas. Hasta diciembre del 2023, GMS era la empresa que se dedicaba a auditar a la obra social, contrato que fue dado de baja. Según informó el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, en Paren las Rotativas, ya son 14 los profesionales que fueron expulsados del padrón por maniobras fraudulentas.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un capítulo con la aparición del nombre de Randazzo en los cuadernos que el fiscal federal Franco Picardi incorporó al expediente. Según reveló Clarín, en una fotografía de la libreta secuestrada al lobbista Miguel Ángel Calvete —pieza clave en el esquema de pagos a proveedores— aparece mencionado el exministro junto a la firma GMS. Calvete, ligado históricamente al entorno de los Menem, funcionaba como nexo directo con los ex funcionarios de la Andis Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, a quienes consultaba sobre la liberación de pagos y con quienes se reunía en su casa o en bares de la zona sur porteña.

Los cuadernos, que detallan fechas, contactos, porcentajes y montos involucrados, describen un sistema de adjudicaciones direccionadas por miles de millones de pesos. Allí no solo aparece la droguería Suizo Argentina, inicialmente señalada, sino también otras empresas presuntamente beneficiadas, entre ellas GMS. El dictamen de Picardi sostiene que Calvete utilizó sus vínculos para obtener contratos millonarios y que existía un esquema de reparto que incluso mencionaba un posible 3% destinado a Karina Milei. En ese entramado, la referencia a Randazzo y a GMS reaviva las sospechas sobre la extensión y la profundidad de la red de coimas investigada.

GMS S.A indica en su sitio web que se dedica al “asesoramiento y soluciones integrales a través del estudio y la creación de modelos tecnológicos e informáticos, para la optimización de los procedimientos de las organizaciones”. Dicen que trabajan con privados, pero también con el Estado y enumeran en su página los logros cosechados. Si bien no figura el directorio en su sitio, en el Boletín Oficial de agosto del 2020 se comunica que por Asamblea General Ordinaria se designó como directores titulares de la firma a Jorge Omar Panelli (presidente), a Rubén Daniel Bueno (vicepresidente), a Ignacio José Casasola y a Aníbal Florencio Randazzo.

Florencio Randazzo tuvo una carrera que tuvo su prime time cuando fue el Ministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner. Previamente había estado ligado a Eduardo Duhalde y Felipe Solá. Es conocida la ruptura de la alianza con el kirchnerismo en el 2015, cuando Cristina le propuso que sea candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, pero no aceptó y decidió enfrentar en unas PASO a Daniel Scioli, el hombre al que impulsó CFK. Finalmente, declinó sus aspiraciones.

Después del traspié el 2015, primó una mejor relación con el electo presidente Mauricio Macri que con sus anteriores socios políticos, a los que enfrentó en las elecciones legislativas del 2017 con el sello del PJ nacional. Su jefe de campaña en aquella contienda fue Alberto Fernández, quien terminó acercándose a Cristina en el 2018 hasta convertirse en el candidato a presidente de la fórmula presidencial que ideó “la Jefa” en el 2019. Alberto fue elegido para comandar el sillón de Rivadavia y Cristina electa vicepresidenta.

No tardó demasiado en desatarse una nueva interna dentro del peronismo nacional: esta vez Alberto versus Cristina. Fue en el medio de este vendaval cuando la empresa GMS, cuyo directorio tuvo a Randazzo como miembro, el momento en el cual el ex presidente terminó avalando una contratación directa con la empresa para auditar organismos del Estado.