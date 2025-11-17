lunes 17 de noviembre 2025

Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La jueza Flavia Allende dictó la extensión por dos meses de la prisión preventiva de Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, por el crimen de Diego Andreoni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diego andreoni cancha futbol rivadavia

La causa por el crimen de Diego Andreoni sumó este lunes un nuevo capítulo. La jueza de Garantías Flavia Allende decidió extender por dos meses la prisión preventiva de Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, los dos hombres señalados por el ataque armado ocurrido en una cancha de fútbol de Rivadavia en marzo pasado.

La resolución llegó durante una nueva audiencia en el fuero penal, con la presencia de las defensas -a cargo de María Filomena Noriega, junto a los defensores oficiales César Oro y Lucas Quiroga- y con la intervención del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi. También participó como querellante el abogado Agustín Idemi.

Un caso que sigue acumulando capítulos

La prórroga se da en un expediente que ya había tenido un giro el pasado 23 de junio, cuando la fiscalía pidió una ampliación del objeto de la investigación. Entonces, Grassi sostuvo que uno de los detenidos, Franco Gómez, debía ser recalificado: ya no como partícipe necesario de homicidio agravado, sino como encubridor agravado, al considerar que no había elementos firmes para sostener que él entregó el arma homicida.

image
La jueza de garant&iacute;as Flavia Allende.

La jueza de garantías Flavia Allende.

Aquella vez, testificaron 15 personas. Solo una afirmó que Gómez le pasó el arma a Castro Agüero; el resto coincidió en que el arma nunca salió de manos de este último. Para el fiscal, eso debilitaba la hipótesis inicial, pero sí confirmaba que Gómez ayudó a su amigo a huir después del disparo, lo que lo encuadraría dentro del encubrimiento.

La defensa no objetó la recalificación y pidió la libertad de Gómez. Incluso la abogada Noriega solicitó lo mismo para Castro Agüero. Pero la querella se plantó: Idemi sostuvo que la nueva carátula era provisoria y que aún buscaban testigos que pudieran reafirmar la versión inicial. Allende coincidió en mantener a los dos tras las rejas y recordó que la prisión preventiva original -dictada por ocho meses- vencía en noviembre.

image
A la izquierda, los abogados Maria Filomena Noriega y los defensores oficiales Cesar Oro y Lucas Quiroga. A la derecha, el fiscal Iv&aacute;n Grassi.

A la izquierda, los abogados Maria Filomena Noriega y los defensores oficiales Cesar Oro y Lucas Quiroga. A la derecha, el fiscal Iván Grassi.

Con esa fecha tan próxima, la jueza evaluó ahora la necesidad de extender el encierro preventivo mientras la causa continúa en plena etapa de producción de pruebas. La decisión recayó otra vez sobre los mismos imputados, quienes están detenidos desde los días posteriores al hecho luego de haberse entregado por su cuenta.

El ataque que terminó en tragedia

El crimen de Diego Andreoni ocurrió el 15 de marzo, en un complejo de canchas de Rivadavia. Esa tarde, tras un campeonato amateur, varios jugadores permanecieron en el lugar compartiendo el clásico “tercer tiempo”. Fue en ese contexto que estalló una pelea entre integrantes de otros equipos. Andreoni, según reconstruyeron los testigos, se metió para intentar calmar los ánimos. En ese momento se escuchó el disparo que le perforó el abdomen y le dañó varios órganos vitales. Horas después, murió.

