Es inimputable, fue juzgada y le dan la internación compulsiva a una mujer señalada de apuñalar a una amiga en Capital

Un juicio pocas veces visto en la Justicia de San Juan se realizó en los últimos días y tuvo fin este viernes. Una mujer que es inimputable fue a juicio, pero no para determinar si es culpable o no de un delito. Si no que se hizo con el fin de confirmar si el hecho existió y si ella era peligrosa para terceros. Este debate terminó este viernes y la jueza resolvió como medida la internación compulsiva para esta sanjuanina en el Hospital General Julieta Lanteri.