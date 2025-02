Es inimputable, pero de igual manera irá a juicio una sanjuanina señalada de apuñalar a una amiga

Un juicio pocas veces visto dentro del Sistema Acusatorio se dará en las próximas semanas (todavía no está definida la fecha de la audiencia). Una mujer irá a juicio, pero no para determinar si es culpable o no de un delito, ya que es inimputable. Pero se hará para confirmar si el hecho existió y si ella es peligrosa para terceros.