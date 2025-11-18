La fe de un pueblo: jóvenes sanjuaninos redescubren una reliquia papal y organizan la Semana Clementis

Conmovidos por una experiencia tan inesperada como transformadora, un grupo de jóvenes sanjuaninos redescubrió una reliquia de San Clemente Romano , copatrono de la provincia, y decidió impulsar una semana espiritual y cultural para honrar su figura. El hallazgo se produjo en la cripta de la Catedral San Juan Bautista , donde, al finalizar una visita guiada, los jóvenes se detuvieron ante un antiguo relicario que guardaba un pequeño hueso.

Intrigados, consultaron con especialistas, estudiosos de patrología y con el Archivo Histórico de la Catedral , quienes confirmaron que se trata de un fragmento de la columna vertebral del santo, traído desde Roma antes del terremoto de 1944.

“Nos impresionó darnos cuenta de que una reliquia tan antigua y significativa estaba acá, en nuestra tierra, y casi nadie lo sabía. Sentimos que era un llamado a redescubrir nuestras raíces de fe”, expresaron los jóvenes de FASTA, impulsores de la iniciativa.

Quién fue San Clemente Romano y por qué es copatrono de San Juan

San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro y es reconocido como uno de los grandes Padres de la Iglesia. Condenado a trabajos forzados por su fe, protagonizó uno de los episodios más recordados de la tradición cristiana: oró en medio del desierto y brotó agua para los obreros. Más tarde, al negarse a adorar a Júpiter, fue arrojado al mar con un ancla al cuello, pero —cuenta la tradición— el mar devolvió su cuerpo a la orilla.

Su testimonio de fortaleza y esperanza lo convirtió en un referente para los sanjuaninos, sobre todo en tiempos de sequía, terremotos y trabajo minero. Por eso, fue proclamado copatrono de la provincia junto a Nuestra Señora del Rosario, San Pantaleón, San Juan Bautista y Nuestra Señora de Tulum.

Se cumplen así las palabras que él mismo escribió en su Carta a los Corintios: “Mas el que a mí me oyere, habitará su tienda confiado en la esperanza y estará tranquilo sin miedo de mal alguno”.

Semana Clementis: actividades abiertas para toda la comunidad

Bajo el nombre “Clementis” y el lema “La esperanza que no se hunde”, los jóvenes organizan una propuesta abierta a niños, jóvenes, adultos y abuelos, en el marco del año jubilar. La iniciativa busca unir historia, fe, cultura y participación comunitaria.

Programa

Martes 18 de noviembre

Charla magistral: “El testigo firme: la vida y enseñanza de San Clemente de Roma”.

Lugar: Colegio FASTA Federico Ozanam (Matías Zavalla 205 norte).

Hora: 20:30.

Miércoles 19 y jueves 20 de noviembre

Visitas guiadas: “Desde Roma hasta San Juan”.

Lugar: Cripta de la Catedral San Juan Bautista, ante la reliquia.

Horarios: 10 a 12 y 17 a 19.

Viernes 21 de noviembre

Misa, adoración Eucarística y exposición de la reliquia: “Luz en la cripta”.

Lugar: Catedral San Juan Bautista.

Hora: 20 a 23:30.

Domingo 23 de noviembre

Procesión: “Tras las huellas de Clemente”.

Sale desde la Capilla San Clemente (Santa Fe 197) a las 10.

Culmina con la misa en la Catedral a las 11, presidida por el Obispo y transmitida por las redes del arzobispado.

Quienes deseen seguir las actividades pueden hacerlo a través de Instagram: @_clementis.