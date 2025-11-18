martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Iniciativa

La fe de un pueblo: jóvenes sanjuaninos redescubren una reliquia papal y organizan la Semana Clementis

Un pequeño fragmento de hueso, oculto durante décadas en la cripta de la Catedral, despertó una movida espiritual inédita. “Sentimos que era un llamado a redescubrir nuestras raíces de fe”, dijeron los jóvenes.

Por Cecilia Corradetti
Los jóvenes sanjuaninos que redescubrieron una reliquia de San Clemente Romano.

Los jóvenes sanjuaninos que redescubrieron una reliquia de San Clemente Romano.

Conmovidos por una experiencia tan inesperada como transformadora, un grupo de jóvenes sanjuaninos redescubrió una reliquia de San Clemente Romano, copatrono de la provincia, y decidió impulsar una semana espiritual y cultural para honrar su figura. El hallazgo se produjo en la cripta de la Catedral San Juan Bautista, donde, al finalizar una visita guiada, los jóvenes se detuvieron ante un antiguo relicario que guardaba un pequeño hueso.

Lee además
La Serena invierte más de 230 millones de pesos en el Faro con una novedosa apuesta para los turistas, especialmente los sanjuaninos. 
Preparativos en Chile

Vacaciones en La Serena: la feria gigante que esperará a los sanjuaninos este verano en un lugar icónico
seis de cada 10 sanjuaninos quieren que se prohiba vapear en lugares publicos
Encuesta de TIEMPO

Seis de cada 10 sanjuaninos quieren que se prohíba vapear en lugares públicos

Intrigados, consultaron con especialistas, estudiosos de patrología y con el Archivo Histórico de la Catedral, quienes confirmaron que se trata de un fragmento de la columna vertebral del santo, traído desde Roma antes del terremoto de 1944.

“Nos impresionó darnos cuenta de que una reliquia tan antigua y significativa estaba acá, en nuestra tierra, y casi nadie lo sabía. Sentimos que era un llamado a redescubrir nuestras raíces de fe”, expresaron los jóvenes de FASTA, impulsores de la iniciativa.

Quién fue San Clemente Romano y por qué es copatrono de San Juan

San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro y es reconocido como uno de los grandes Padres de la Iglesia. Condenado a trabajos forzados por su fe, protagonizó uno de los episodios más recordados de la tradición cristiana: oró en medio del desierto y brotó agua para los obreros. Más tarde, al negarse a adorar a Júpiter, fue arrojado al mar con un ancla al cuello, pero —cuenta la tradición— el mar devolvió su cuerpo a la orilla.

Su testimonio de fortaleza y esperanza lo convirtió en un referente para los sanjuaninos, sobre todo en tiempos de sequía, terremotos y trabajo minero. Por eso, fue proclamado copatrono de la provincia junto a Nuestra Señora del Rosario, San Pantaleón, San Juan Bautista y Nuestra Señora de Tulum.

Se cumplen así las palabras que él mismo escribió en su Carta a los Corintios: “Mas el que a mí me oyere, habitará su tienda confiado en la esperanza y estará tranquilo sin miedo de mal alguno”.

Semana Clementis: actividades abiertas para toda la comunidad

Bajo el nombre “Clementis” y el lema “La esperanza que no se hunde”, los jóvenes organizan una propuesta abierta a niños, jóvenes, adultos y abuelos, en el marco del año jubilar. La iniciativa busca unir historia, fe, cultura y participación comunitaria.

flyer san juan

Programa

Martes 18 de noviembre

  • Charla magistral: “El testigo firme: la vida y enseñanza de San Clemente de Roma”.
  • Lugar: Colegio FASTA Federico Ozanam (Matías Zavalla 205 norte).
  • Hora: 20:30.

Miércoles 19 y jueves 20 de noviembre

  • Visitas guiadas: “Desde Roma hasta San Juan”.
  • Lugar: Cripta de la Catedral San Juan Bautista, ante la reliquia.
  • Horarios: 10 a 12 y 17 a 19.

Viernes 21 de noviembre

  • Misa, adoración Eucarística y exposición de la reliquia: “Luz en la cripta”.
  • Lugar: Catedral San Juan Bautista.
  • Hora: 20 a 23:30.

Domingo 23 de noviembre

  • Procesión: “Tras las huellas de Clemente”.
  • Sale desde la Capilla San Clemente (Santa Fe 197) a las 10.
  • Culmina con la misa en la Catedral a las 11, presidida por el Obispo y transmitida por las redes del arzobispado.

Quienes deseen seguir las actividades pueden hacerlo a través de Instagram: @_clementis.

Temas
Seguí leyendo

Barassi, en exclusiva para Tiempo de San Juan: cómo será su presencia en la FNS y "amo que se me vincule a mi provincia"

Leyendas y mitos sanjuaninos: la propuesta de los artistas itinerantes en la FNS

Vecinos de un barrio del Gran San Juan, acechados por las serpientes: temen que sean peligrosas y piden ayuda

Orrego recibió a los "embajadores deportivos" sanjuaninos tras sus triunfos nacionales y mundiales

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Realizaron una serie de cirugías en el Hospital de Barreal que marcan el avance de la descentralización de la salud

La Fiesta Nacional del Sol, por dentro: más de 5.000 trabajadores, 370 stands y medidas de seguridad extremas para cuidar el pasto del Bicentenario

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las serpientes que apareció en el barrio Aramburu, en Rivadavia, y alertó a los vecinos.
Alarma

Vecinos de un barrio del Gran San Juan, acechados por las serpientes: temen que sean peligrosas y piden ayuda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.
Enorme preocupación

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Te Puede Interesar

Barassi, en exclusiva para Tiempo de San Juan: cómo será su presencia en la FNS y amo que se me vincule a mi provincia
Cuenta regresiva

Barassi, en exclusiva para Tiempo de San Juan: cómo será su presencia en la FNS y "amo que se me vincule a mi provincia"

Por Carla Acosta
Nueva amenaza de bomba en San Juan: esta vez, en la Universidad Católica
Rivadavia

Nueva amenaza de bomba en San Juan: esta vez, en la Universidad Católica

El Consejo de la Magistratura define la terna para cubrir una vacante jugosa en la Justicia: ya hay fecha
Cuenta regresiva

El Consejo de la Magistratura define la terna para cubrir una vacante jugosa en la Justicia: ya hay fecha

Se suspende la final de la B local: la Liga prioriza la recuperación de los jugadores de Villa Hipódromo tras la brutal agresión
Fútbol sanjuanino

Se suspende la final de la B local: la Liga prioriza la recuperación de los jugadores de Villa Hipódromo tras la brutal agresión

Una de las serpientes que apareció en el barrio Aramburu, en Rivadavia, y alertó a los vecinos.
Alarma

Vecinos de un barrio del Gran San Juan, acechados por las serpientes: temen que sean peligrosas y piden ayuda