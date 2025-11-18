Orrego recibió a los "embajadores deportivos" sanjuaninos tras sus triunfos nacionales y mundiales

Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a deportistas sanjuaninos que recientemente tuvieron participaciones destacadas en certámenes a nivel mundial y nacional. El mandatario, junto al ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; el secretario de Deportes Provincial, Pablo Tabachnik ; el subsecretario Mauricio Lara y director, Martín Riveros , compartió un grato momento con los atletas, a quienes agradeció y felicitó, instándolos a seguir mostrando el rendimiento de los jóvenes sanjuaninos en las vidrieras deportivas más importantes.

Tabachnik expresó la alegría por el encuentro, destacando que el apoyo estatal es fundamental para el éxito de los atletas. "La verdad que un día muy feliz para el deporte sanjuanino, porque el gobernador, como siempre, no es la primera vez que recibe a los deportistas que van cumpliendo sus sueños, como nos gusta decir a nosotros, eso tiene que ver con lograr objetivos personales, en este caso una campeona del mundo como Melisa Mulet , los chicos que han obtenido medallas para San Juan en los Juegos Binacionales, que han sido varias", afirmó.

El secretario resaltó que Orrego "siempre recalca la importancia que tiene el deporte para su gestión y como imagen para los jóvenes y en la construcción de esta sociedad mejor que todos pretendemos".

Sobre el apoyo continuo del gobierno, Tabachnik aseguró que el Estado está "siempre presente en la medida de las posibilidades, por supuesto, pero ayudando a que los atletas representen esta bandera tan importante que es la de San Juan". El secretario finalizó diciendo que los atletas "son nuestros embajadores deportivos de San Juan, de lo que San Juan puede lograr".

Orrego recibió a Melisa Mulet, quien participó en el Mundial de Tang soo do en Santa Marta, Colombia. Melisa compitió en la categoría Maestro, la más alta dentro de las artes marciales. En este certamen mundial, Mulet obtuvo dos medallas de oro y dos medallas de plata, además de ser la Ganadora de la Gran Champion, que significa "campeona de campeones".

Mulet expresó su orgullo por la visita: "Sí, por supuesto, la verdad que es un placer y un orgullo que me pueda recibir, porque estuve representando no solamente a mi provincia, sino también al país. La verdad que muy contenta". Melisa también señaló que este arte marcial es conocido a nivel mundial y está presente en más de 25 países.

El gobernador también recibió a Isabella Gómez y Valentín Ramos, quienes se destacaron en la 26ta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina, realizados en la Región de Maule, Chile. Isabella y Valentín visitaron al gobernador con las medallas que obtuvieron en las pruebas de atletismo. La joven consiguió la medalla de oro en la prueba de 100 metros llanos, mientras que quedó segunda en 200 metros llanos. Por su parte, Valentín quedó tercero en la prueba de 400 metros con vallas. La atleta relató su experiencia y esfuerzo: "Saqué oro en 100 y bronce en 200. Haciendo récord provincial y mejorando la marca propia", dijo.

En el mismo encuentro, Orrego saludó a parte del plantel de jugadores de vóley que se consagró campeón en Maule. El entrenador Pablo Balmaceda acompañó a los voleibolistas Augusto Guevara, Bautista Nievas y Juan Ignacio Navas. Balmaceda explicó que el equipo de varones "pudimos lograr el oro, salir campeones" en la competencia que se desarrolló en la ciudad de Linares, del 9 al 13 de noviembre. Destacó que el plantel se conformó con chicos de diversos clubes de la federación local, además de dos jugadores que compiten en Buenos Aires, y que están "muy contentos por el rendimiento de los chicos".

De los mismos Juegos Binacionales Cristo Redentor Maule 2025, Orrego recibió al ciclista Facundo Tivani, quien se quedó con el tercer puesto en la Contrarreloj de varones.

Finalmente, estuvieron con el gobernador las jugadoras del equipo sub-14 de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) junto a su entrenadora Natalia Acosta. Este equipo participó del Campeonato Nacional de Clubes A, sub-14, que se realizó en Tucumán. La entrenadora explicó que se lograron consagrar como campeonas nacionales. Detalló que la categoría Sub-14 abarca a jóvenes de 12 y 13 años y representa su primer año competitivo. "Realmente estamos sorprendidos y muy agradecidos por la invitación. Es un orgullo para nosotros y para ellas venir como representantes del club y del hockey de San Juan, que está creciendo, así que totalmente felices por venir", finalizó.