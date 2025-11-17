lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Camino internacional

Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra

Tras permanecer cerrado durante varios meses, el camino internacional ya tiene fecha confirmada de reapertura. Argentina y Chile ultiman detalles de infraestructura y seguridad para habilitar la temporada que volverá a impulsar el turismo y el intercambio entre ambos lados de la cordillera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paso agua negra.jpg

Este lunes se puso fecha firme a la reapertura del Paso de Agua Negra. El cruce volverá a habilitarse el 26 de noviembre, reactivando el tránsito entre San Juan y la Región de Coquimbo -Chile- después de casi medio año cerrado.

Lee además
reunen fondos para la bebe que quedo sola tras la muerte de su madre en el hospital rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
fue al dique punta negra y descubrio un terrorifico hallazgo: el impactante video
¡Cuidado!

Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

El paso, que une al departamento Iglesia con Chile, permanece inactivo desde el 23 de mayo, y su reapertura marca el inicio de una nueva temporada que ambos gobiernos consideran estratégica para el turismo, el comercio y la integración territorial. La confirmación llegó luego de intensas semanas de coordinación diplomática y trabajos de mantenimiento en plena alta montaña.

Un operativo binacional para dejar todo a punto

Argentina y Chile realizarán una ceremonia conjunta para formalizar la habilitación. En territorio chileno, el Ministerio de Obras Públicas informó que la ruta y el complejo fronterizo están listos para operar. Se ampliaron los espacios de descanso del personal, se reforzó el sistema eléctrico y se incorporó conectividad satelital mediante Starlink Móvil, lo que permitirá sostener las comunicaciones en tramos históricamente críticos.

Del lado argentino, Vialidad Nacional avanzó en la puesta a punto del camino con apoyo de Vialidad Provincial, que colaboró cuando faltó maquinaria disponible. A principios de mes, la ministra de Gobierno, Laura Palma, había anticipado que la apertura sería a fines de noviembre, pero evitó confirmar el día hasta que Cancillería completara la coordinación con Chile y las condiciones climáticas lo permitieran.

Expectativas para la temporada

La confirmación genera optimismo en ambos lados de la cordillera. El verano pasado, Agua Negra registró más de 62.000 cruces, la cifra más alta de los últimos años. Con el anuncio oficial, tanto el sector turístico como los comerciantes esperan repetir -o incluso superar- ese movimiento, clave para la economía regional.

Temas
Seguí leyendo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Emotivo homenaje al Chango Huaqueño en la Fiesta de la Tradición: en video, así cantaron "Vallecito de Huaco"

Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Un sanjuanino ganó un premio de más de $20 millones en el Quini 6

Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025

La "planta mágica" sanjuanina que dicen que baja la presión y es cicatrizante

Un laberinto de 250 m de largo y dinos robotizados, los protagonistas del lugar especial para niños en la Feria

Llega el fin de semana XXL, mirá cómo trabajará el comercio en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fue al dique punta negra y descubrio un terrorifico hallazgo: el impactante video
¡Cuidado!

Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Te Puede Interesar

El policía Bordón (de camisa negra y corbata morada) junto a su defensor, el abogado Fernando Bueno. video
Castigo a un maltratador

El policía sanjuanino juzgado por violador y golpeador fue condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra
Camino internacional

Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta
En el Centro Cívico

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos: la sentida carta de Borgogno tras el descenso
San Martín

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso