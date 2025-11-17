Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra

Este lunes se puso fecha firme a la reapertura del Paso de Agua Negra. El cruce volverá a habilitarse el 26 de noviembre, reactivando el tránsito entre San Juan y la Región de Coquimbo -Chile- después de casi medio año cerrado.
Tras permanecer cerrado durante varios meses, el camino internacional ya tiene fecha confirmada de reapertura. Argentina y Chile ultiman detalles de infraestructura y seguridad para habilitar la temporada que volverá a impulsar el turismo y el intercambio entre ambos lados de la cordillera.
El paso, que une al departamento Iglesia con Chile, permanece inactivo desde el 23 de mayo, y su reapertura marca el inicio de una nueva temporada que ambos gobiernos consideran estratégica para el turismo, el comercio y la integración territorial. La confirmación llegó luego de intensas semanas de coordinación diplomática y trabajos de mantenimiento en plena alta montaña.
Argentina y Chile realizarán una ceremonia conjunta para formalizar la habilitación. En territorio chileno, el Ministerio de Obras Públicas informó que la ruta y el complejo fronterizo están listos para operar. Se ampliaron los espacios de descanso del personal, se reforzó el sistema eléctrico y se incorporó conectividad satelital mediante Starlink Móvil, lo que permitirá sostener las comunicaciones en tramos históricamente críticos.
Del lado argentino, Vialidad Nacional avanzó en la puesta a punto del camino con apoyo de Vialidad Provincial, que colaboró cuando faltó maquinaria disponible. A principios de mes, la ministra de Gobierno, Laura Palma, había anticipado que la apertura sería a fines de noviembre, pero evitó confirmar el día hasta que Cancillería completara la coordinación con Chile y las condiciones climáticas lo permitieran.
La confirmación genera optimismo en ambos lados de la cordillera. El verano pasado, Agua Negra registró más de 62.000 cruces, la cifra más alta de los últimos años. Con el anuncio oficial, tanto el sector turístico como los comerciantes esperan repetir -o incluso superar- ese movimiento, clave para la economía regional.