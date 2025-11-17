lunes 17 de noviembre 2025

Fiesta Nacional del Sol

Un laberinto de 250 m de largo y dinos robotizados, los protagonistas del lugar especial para niños en la Feria

Los niños tendrán su propio lugar en el predio, ideado para poner a prueba su curiosidad y energía en un entorno cuidado y colorido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo será el espacio exclusivamente dedicado a los niños en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Cómo será el espacio exclusivamente dedicado a los niños en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

La Fiesta Nacional del Sol sumará este año en la Feria, una de sus propuestas más sorprendentes: un espacio infantil totalmente renovado, pensado para que los más chicos vivan una experiencia propia dentro del predio ferial. Durante los próximos 20, 21 y 22 de noviembre, los niños podrán disfrutar de un área gratuita, segura e interactiva que promete ser uno de los grandes hits de la edición 2025.

El nuevo sector está diseñado como un punto de encuentro familiar, donde el juego, la aventura y la imaginación se combinan en un entorno lúdico y accesible para todos. Su atracción principal será un imponente laberinto inflable de 250 metros de recorrido, preparado para que los chicos desplieguen curiosidad, energía y emociones en un circuito lleno de colores y estímulos.

Para organizar el ingreso y garantizar una experiencia ordenada, el acceso funcionará mediante un sistema de turnos con entradas cada treinta minutos. La participación es totalmente gratuita y la inscripción se realizará en el lugar, eligiendo entre los horarios disponibles de acuerdo con la capacidad del espacio.

Pero la aventura comienza incluso antes de entrar al laberinto. Al llegar al sector infantil, los pequeños visitantes serán recibidos por dinosaurios y dragones robotizados, figuras animadas que darán la bienvenida y encenderán la imaginación de chicos y grandes. Este escenario fantástico combina tecnología, creatividad y entretenimiento, convirtiéndose en uno de los ambientes más fotografiables de toda la Feria.

Los interesados en asistir a la nueva edición de la FNS ya pueden adquirir sus entradas a través de Autoentrada o en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19.

