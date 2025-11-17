lunes 17 de noviembre 2025

¡Aquí están, estos son!

Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Una grilla repleta de talentos locales promete encender cada noche del predio. Desde Jaime Muñoz, Walter Vilches, Edu Desimone y Mateo Pintor hasta bandas de cumbia, cuarteto, folclore, rock y propuestas urbanas. Los escenarios Energético, Clásico y Peña ofrecerán más de diez horas diarias de música y diversidad artística.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol se prepara para levantar el telón este jueves y, como ya es tradición, los artistas sanjuaninos serán protagonistas en cada rincón del predio. Entre ellos dirán presente varios participantes que dejaron su huella en La Voz Argentina, como el semifinalista Jaime Muñoz, acompañado por otros talentos surgidos del reality de Telefe: Walter Vilches, Edu Desimone y Mateo Pintor. Todos ellos compartirán programación con decenas de músicos locales que llevarán cumbia, cuarteto, rock, folklore y nuevas propuestas a los distintos escenarios.

Al igual que en años anteriores, la actividad se concentrará en tres grandes escenarios -Energético, Clásico y Peña-, además del Espacio Joven, que se consolida como un punto fuerte para los géneros urbanos. Las presentaciones empezarán cada noche a las 20 horas y se extenderán hasta alrededor de las 3 de la madrugada, con una agenda ininterrumpida de talentos locales.

Uno a uno, los artistas confirmados por día y escenario

Escenario Energético

Jueves 20/11

  • Juno
  • Anita Pau
  • Japoneses De Bolsillo
  • Aldo Zaragoza
  • Ignacio Agulles
  • Fondo
  • Esha
  • Gringos Turistas
  • Magaláctica
  • Martina Flores
  • Postcasete
  • Blues Valentine
  • Limbo

Viernes 21/11

  • Dosis
  • Cuerda Floja
  • Mely Desgens
  • De La Lora
  • Ekiss
  • Gipsy
  • Carla & The Gipsters
  • Ana Paroldi
  • Free Khalo
  • Pauli Figueroa
  • Discobilly
  • Sawabona
  • Marzio Full Band

Sábado 22/11

  • Quimeras
  • La Vip De Nápoles
  • Para Fernalia
  • Genética 3
  • Tributo A Sumo (por Cuadros Colgados)
  • Juana Sonora
  • Vainilla
  • Escarlata
  • Nacho & Los Cheddar
  • Willy Herrera Trío
  • Lank
  • Corazón Guerrero
  • Huaykil

Escenario Clásico

Jueves 20/11

  • Jorge Castro
  • Roomband
  • Carlota Folclore
  • Celina Fernández
  • Whipala
  • El Tesoro De Los Pueblos, por Abelino Cantos
  • Patricia Vizcaino
  • Valentino Gaitán
  • Inti Huama
  • Trío Los Barros
  • Los Gajos De Pinono
  • A3 Hermanos Andrada
  • Salvador Oliva

Viernes 21/11

  • Materia Prima
  • Adrián Cuevas
  • Ecos Coloniero
  • Dúo Herencia
  • De Buena Cepa
  • Los Románticos Iracundos
  • Paola Hascher
  • Noelia Cantos
  • Jonatan Vera Trío
  • Lechu García
  • Los Luceros De Jáchal
  • Dúo Díaz Heredia
  • Tres Para Cuyo

Sábado 22/11

  • Alexis Morales
  • Diego Villegas Y Su Conjunto
  • Florencia Tommasini Y Los Gatos Malos
  • Walter Vilches
  • El Duende De La Guitarra
  • Canciones Argentinas, por Gustavo Troncozo
  • Triunfadores Iracundos Por Siempre
  • Chichón Hernández – Tributo La Gente
  • Gabriela Zunino
  • Los Arrieros Huaqueños
  • Tesla Jazz
  • Claudio Lucero Dúo
  • Grito Andino

Escenario Peña

Aquí se concentrará buena parte de los artistas que pasaron por La Voz, entre ellos Jaime Muñoz, Edu Desimone y Mateo Pintor, quienes compartirán noches con grupos emergentes y referentes del folclore cuyano.

Jueves 20/11

  • Bbc Trío
  • Viajeros
  • Nico Olivieri
  • Jaime Muñoz
  • El Sietecincuenta
  • Aime
  • Javier Acuña
  • Donaires
  • Q’baile
  • Emiliano Quintero
  • Los Parhelios
  • King Of Banana
  • La Costa

Viernes 21/11

  • La Divina
  • Leda Del Revés
  • Dúo Wampem
  • Franco Aparici
  • Mara Díaz
  • D’sures
  • Giselle Aldeco
  • Murga La Pericana
  • Holala
  • Nueva Banda
  • Flavia Gómez
  • Leo Jorquera
  • Ta Copao

Sábado 22/11

  • Lautaro Ortiz
  • Edu Desimone
  • Adn Folk
  • Nano Rodríguez
  • Mateo Pintor
  • La Jodda
  • Caile
  • Ángeles Domínguez
  • Manyines De Cuyo
  • Es La Que Va
  • La Oveja Negra Y Los García
  • Ta Feroz
  • Palo Santto

Espacio Joven

El sector destinado a las expresiones urbanas volverá a ser un punto caliente del predio. Allí actuarán djs como Luli Camilleri y la Fiesta Bloom, además de las instancias competitivas como la Batalla Drag y propuestas híbridas como Proyecto Tango, con la presencia de Shadows y Minerva. Rap, trap, pop, rock alternativo y fusiones marcarán el pulso nocturno del espacio más elegido por el público joven.

