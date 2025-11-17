Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025

La edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol se prepara para levantar el telón este jueves y, como ya es tradición, los artistas sanjuaninos serán protagonistas en cada rincón del predio. Entre ellos dirán presente varios participantes que dejaron su huella en La Voz Argentina, como el semifinalista Jaime Muñoz, acompañado por otros talentos surgidos del reality de Telefe: Walter Vilches, Edu Desimone y Mateo Pintor. Todos ellos compartirán programación con decenas de músicos locales que llevarán cumbia, cuarteto, rock, folklore y nuevas propuestas a los distintos escenarios.

Al igual que en años anteriores, la actividad se concentrará en tres grandes escenarios -Energético, Clásico y Peña-, además del Espacio Joven, que se consolida como un punto fuerte para los géneros urbanos. Las presentaciones empezarán cada noche a las 20 horas y se extenderán hasta alrededor de las 3 de la madrugada, con una agenda ininterrumpida de talentos locales.

Uno a uno, los artistas confirmados por día y escenario Escenario Energético Jueves 20/11 Juno

Anita Pau

Japoneses De Bolsillo

Aldo Zaragoza

Ignacio Agulles

Fondo

Esha

Gringos Turistas

Magaláctica

Martina Flores

Postcasete

Blues Valentine

Limbo Viernes 21/11 Dosis

Cuerda Floja

Mely Desgens

De La Lora

Ekiss

Gipsy

Carla & The Gipsters

Ana Paroldi

Free Khalo

Pauli Figueroa

Discobilly

Sawabona

Marzio Full Band Sábado 22/11 Quimeras

La Vip De Nápoles

Para Fernalia

Genética 3

Tributo A Sumo (por Cuadros Colgados)

Juana Sonora

Vainilla

Escarlata

Nacho & Los Cheddar

Willy Herrera Trío

Lank

Corazón Guerrero

Huaykil Escenario Clásico Jueves 20/11 Jorge Castro

Roomband

Carlota Folclore

Celina Fernández

Whipala

El Tesoro De Los Pueblos, por Abelino Cantos

Patricia Vizcaino

Valentino Gaitán

Inti Huama

Trío Los Barros

Los Gajos De Pinono

A3 Hermanos Andrada

Salvador Oliva Viernes 21/11 Materia Prima

Adrián Cuevas

Ecos Coloniero

Dúo Herencia

De Buena Cepa

Los Románticos Iracundos

Paola Hascher

Noelia Cantos

Jonatan Vera Trío

Lechu García

Los Luceros De Jáchal

Dúo Díaz Heredia

Tres Para Cuyo Sábado 22/11 Alexis Morales

Diego Villegas Y Su Conjunto

Florencia Tommasini Y Los Gatos Malos

Walter Vilches

El Duende De La Guitarra

Canciones Argentinas, por Gustavo Troncozo

Triunfadores Iracundos Por Siempre

Chichón Hernández – Tributo La Gente

Gabriela Zunino

Los Arrieros Huaqueños

Tesla Jazz

Claudio Lucero Dúo

Grito Andino Escenario Peña Aquí se concentrará buena parte de los artistas que pasaron por La Voz, entre ellos Jaime Muñoz, Edu Desimone y Mateo Pintor, quienes compartirán noches con grupos emergentes y referentes del folclore cuyano. Jueves 20/11 Bbc Trío

Viajeros

Nico Olivieri

Jaime Muñoz

El Sietecincuenta

Aime

Javier Acuña

Donaires

Q’baile

Emiliano Quintero

Los Parhelios

King Of Banana

La Costa Viernes 21/11 La Divina

Leda Del Revés

Dúo Wampem

Franco Aparici

Mara Díaz

D’sures

Giselle Aldeco

Murga La Pericana

Holala

Nueva Banda

Flavia Gómez

Leo Jorquera

Ta Copao Sábado 22/11 Lautaro Ortiz

Edu Desimone

Adn Folk

Nano Rodríguez

Mateo Pintor

La Jodda

Caile

Ángeles Domínguez

Manyines De Cuyo

Es La Que Va

La Oveja Negra Y Los García

Ta Feroz

Palo Santto Espacio Joven El sector destinado a las expresiones urbanas volverá a ser un punto caliente del predio. Allí actuarán djs como Luli Camilleri y la Fiesta Bloom, además de las instancias competitivas como la Batalla Drag y propuestas híbridas como Proyecto Tango, con la presencia de Shadows y Minerva. Rap, trap, pop, rock alternativo y fusiones marcarán el pulso nocturno del espacio más elegido por el público joven.

