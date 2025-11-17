lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este lunes, primera entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol: los escenarios a lo largo de la historia y un puñado de anécdotas de su 'primer padre'

Tiempo de San Juan ha ideado un especial de tres capítulos en los que se abordará el recorrido que ha tenido la máxima celebración de los sanjuaninos desde 1972 hasta la fecha. Jorge Voiro, primer productor de la FNS, un invitado de lujo con una memoria envidiable llena de sorprendentes momentos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jorge Voiro, el primer padre de la Fiesta Nacional del Sol.

Jorge Voiro, el 'primer padre' de la Fiesta Nacional del Sol.

La Fiesta Nacional del Sol volverá a vivir una nueva edición a partir del jueves 20 y hasta el sábado 22 de noviembre. En la antesala de la celebración más importante de la Provincia, Tiempo de San Juan compartirá con sus lectores un especial de tres capítulos en los que se abordarán distintos aspectos del recorrido que tiene la FNS desde su creación en 1972: los escenarios que la han acogido; el mundo de las reinas, embajadora y emprendedoras; y también las temáticas que se instalaron desde el nuevo milenio y que se convirtieron en una auténtica señal de identidad con el talento artístico de los sanjuaninos como principal materia prima.

Lee además
los grandes medios de san juan se unen para la super previa de la fiesta nacional del sol 2025
Histórico

Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025
Cómo será el espacio exclusivamente dedicado a los niños en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Fiesta Nacional del Sol

Un laberinto de 250 m de largo y dinos robotizados, los protagonistas del lugar especial para niños en la Feria

Este lunes, desde las 13:00 hs, será el turno de los escenarios. Partiendo de la primera vez en las calles del centro sanjuanino hasta llegar al espacio que comparten el Estadio del Bicentenario con el Velódromo Vicente Chancay en la margen pocitana de Ruta Nacional 40, entre Calle 6 y 7.

image

En el estudio de Tiempo Stream aparecerá la prodigiosa memoria de Jorge Voiro, el primer productor de la Fiesta del Sol. La charla se llenará de anécdotas y momentos tan inolvidables como emocionantes. A sus 93 años, el ‘primer padre’ de la fiesta de todos los sanjuaninos repasará cómo se gestó aquella primera edición como así también contratiempos que fueron superados gracias a la voluntad y el amor de todos los que lo acompañaban a la par en la organización.

La parte complicada que conlleva la visita del viento Zonda, el origen del logo del sol -y lo que simboliza- y la delgadez del bolsillo que se tenía por aquellos años son algunos de los recuerdos que danzarán en la charla compartida entre Voiro, Daiana Kaziura, Flor García y Jorge Balmaceda Bucci.

Además, no faltará la información actual para estar al tanto de los precios, accesos y otra data necesaria para no pasar sobresaltos y disfrutar de esta nueva puesta en escena de la Fiesta Nacional del Sol.

Temas
Seguí leyendo

La mujer que le puso música al alma de San Juan y se volvió patrimonio

Chroma y un impactante despliegue de color: cómo fue el rodaje para las pantallas del show de la FNS en el Velódromo

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Fiesta Nacional del Sol 2025: conocé cuáles son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio

De un batidor a jarilla, glitter y los juegos del Parque: los ruidos que se transformaron en sonidos del show de la Fiesta del Sol

Accesos, operativo y todo lo que tenés que saber para llegar a la Fiesta Nacional del Sol 2025

Qué es el supra reciclaje, la técnica que se utiliza para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Para ir a la Fiesta Nacional del Sol habrá colectivos gratis y 23 puntos de partida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lisandro, el niño de 15 años que debió ser operado tras caer cuando bajaba del colectivo en Caucete. (Foto: El Bastón)
En Caucete

Un chico de 15 años viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cayó al intentar bajar y terminó operado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Te Puede Interesar

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Por Pablo Mendoza
La bodega sanjuanina Resero.
 De la retirada al crecimiento

Un regreso inesperado: Fecovita reactiva Resero en Albardón y trae esperanza de más empleo y más exportaciones

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial
Nueva reunión

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial

El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en la Legislatura en 2024. Ahora se prevé que vuelva a ir, como es costumbre. 
Previsiones

El Presupuesto de San Juan 2026 ya tiene fecha de ingreso a la Legislatura: qué confirmó Fabián Martín

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio