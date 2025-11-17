¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol: los escenarios a lo largo de la historia y un puñado de anécdotas de su 'primer padre'

La Fiesta Nacional del Sol volverá a vivir una nueva edición a partir del jueves 20 y hasta el sábado 22 de noviembre. En la antesala de la celebración más importante de la Provincia, Tiempo de San Juan compartirá con sus lectores un especial de tres capítulos en los que se abordarán distintos aspectos del recorrido que tiene la FNS desde su creación en 1972 : los escenarios que la han acogido; el mundo de las reinas, embajadora y emprendedoras; y también las temáticas que se instalaron desde el nuevo milenio y que se convirtieron en una auténtica señal de identidad con el talento artístico de los sanjuaninos como principal materia prima.

Este lunes, desde las 13:00 hs, será el turno de los escenarios . Partiendo de la primera vez en las calles del centro sanjuanino hasta llegar al espacio que comparten el Estadio del Bicentenario con el Velódromo Vicente Chancay en la margen pocitana de Ruta Nacional 40, entre Calle 6 y 7.

En el estudio de Tiempo Stream aparecerá la prodigiosa memoria de Jorge Voiro, el primer productor de la Fiesta del Sol. La charla se llenará de anécdotas y momentos tan inolvidables como emocionantes. A sus 93 años, el ‘primer padre’ de la fiesta de todos los sanjuaninos repasará cómo se gestó aquella primera edición como así también contratiempos que fueron superados gracias a la voluntad y el amor de todos los que lo acompañaban a la par en la organización.

La parte complicada que conlleva la visita del viento Zonda, el origen del logo del sol -y lo que simboliza- y la delgadez del bolsillo que se tenía por aquellos años son algunos de los recuerdos que danzarán en la charla compartida entre Voiro, Daiana Kaziura, Flor García y Jorge Balmaceda Bucci.

Además, no faltará la información actual para estar al tanto de los precios, accesos y otra data necesaria para no pasar sobresaltos y disfrutar de esta nueva puesta en escena de la Fiesta Nacional del Sol.