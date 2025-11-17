Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)

Faltan sólo tres días para el inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025 , cuya temática es “San Juan, mi tierra querida”, y que se vivirá en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. La expectativa crece y, mientras ya hay algunas entradas agotadas para zonas del espectáculo musical del jueves, se espera el arribo de una importante cantidad de turistas. Según los datos oficiales, hay un 70 por ciento de reserva hotelera en Capital y departamentos aledaños durante esos días, coincidentes con el fin de semana extralargo.

“Afortunadamente, se sumaron las empresas privadas a hacer distintas ofertas para colaborar con la llegada del turismo. La empresa 20 de Junio, por ejemplo, sacó una oferta con un 20% de descuento en zona San Juan; también hay descuentos de la Cámara Hotelera y Gastronómica, y las agencias de viaje sumaron a sus paquetes entradas para la Fiesta”, destacó en diálogo con Radio Sarmiento la secretaria de Turismo de la provincia, Belén Barboza.

En ese contexto, indicó: “Las estadísticas de ocupación hotelera muestran que la mayoría de las reservas corresponden a Capital y los departamentos aledaños, y vienen muy bien, alcanzando el 70 por ciento”.

Al respecto, la funcionaria destacó que los números muestran que el principal atractivo para los visitantes es Nicki Nicole, debido a que el día en que hay más reserva de turistas es el sábado 22 de noviembre, noche en que la cantante se presentará después de las actuaciones que ofrecerán Soledad y Emanero.

La situación es diferente en torno a los espectadores locales. La noche más demandada para el espectáculo musical por parte de los sanjuaninos es la del jueves 20 de noviembre, cuando sonará el cuarteto al ritmo de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Q’Lokura y Sabroso.

“La venta de entradas para el día jueves es la que está a pleno, y la zona de campo ya está agotada. En general, las que se venden primero siempre son para el campo. Más allá de eso, estamos notando una amplia convocatoria para todas las noches”, aseguró Barboza, quien sumó de ese modo también a la noche del viernes 21, en la que se subirán al escenario del Bicentenario Estelares y Ciro y Los Persas.

Cabe recordar que los tickets que se compran para vivir los shows musicales en el Estadio también habilitan a recorrer la Feria y vivir el espectáculo artístico, todas las noches desde las 21, en el Velódromo Vicente Chancay.

Precios y detalles a tener en cuenta sobre la venta de entradas

Los precios para disfrutar de los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario varían según la ubicación: $10.000 popular norte y sur, $25.000 campo (de pie), $30.000 platea alta y $35.000 platea baja (numerada). Todas las entradas incluyen el acceso a la Feria y al show del Velódromo. Las entradas sin acceso al Estadio podrán adquirirse a $5.000. Los menores de seis (6) años ingresan gratis únicamente a la Feria y al Velódromo.

Cabe destacar que está disponible la opción de adquirir entradas con tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Banco San Juan, en tres (3) cuotas sin interés. El máximo de venta permitido por persona es de cinco (5) entradas.

Los tickets se pueden conseguir de 9 a 17 en la boletería del Teatro del Bicentenario, también podrán comprarse en las boleterías del Estado y al mismo tiempo, sigue vigente de forma virtual a través de la plataforma Autoentrada (clic aquí).

En tanto, los jubilados pueden acceder a entradas gratuitas para disfrutar de la FNS (con acceso a la Feria, Velódromo y tribuna popular en el Estadio San Juan del Bicentenario). Para ello, estarán disponibles 1.000 tickets para cada jornada, los cuales se pueden retirar por boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 h. Una vez agotado el cupo, los jubilados tendrán la posibilidad de adquirir estas entradas con un descuento del 50%.

Respecto a la accesibilidad durante la Fiesta, habrá 108 y 24 espacios en el Velódromo y el Estadio, respectivamente, para personas que se movilizan en silla de ruedas, así como 100 localidades en tribunas populares para personas con otras discapacidades debidamente acreditadas. Los interesados deberán retirar las entradas presentando el carnet correspondiente en las mismas boleterías. Al mismo tiempo, las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al show del Velódromo presentando simplemente su carnet.