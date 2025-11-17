Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Lo que parecía imposible, ahora se vuelve realidad: los seis medios más importantes de San Juan se unen para una cobertura sin precedentes de la previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025 .

Este lunes, primera entrega ¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol: los escenarios a lo largo de la historia y un puñado de anécdotas de su 'primer padre'

Tiempo streaming "3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó

Por primera vez, TIEMPO DE SAN JUAN , Diario de Cuyo , Telesol , Canal 8 , Canal 4 y Canal 13 trabajarán juntos para llevar a todas las pantallas y dispositivos una transmisión conjunta , potente y 100% de producción sanjuanina.

Serán tres noches consecutivas, del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre, de 22 a 23, con contenido exclusivo, anticipos imperdibles y un despliegue técnico sin antecedentes en nuestra provincia.

Lo que se viene: una previa para vivirla desde adentro

Esta producción multimediática contará todo lo que San Juan necesita saber antes de que la FNS 2025 abra sus puertas el jueves 20 de noviembre en Pocito:

Cómo será la Feria Temática en el Estadio del Bicentenario

Qué pasará en el espectáculo mayor del Velódromo Vicente Chancay

Los artistas locales y nacionales que dirán presente

Quiénes son las representantes de los 19 departamentos , candidatas a Emprendedora del Sol

La oferta gastronómica: food trucks, sabores, patios y propuestas nuevas

Recorridos sugeridos, actividades especiales y todo lo que encontrarás las tres noches

Además, habrá entrevistas en vivo, móviles recorriendo el predio, notas especiales con protagonistas del armado de la fiesta y revelaciones sobre los distintos escenarios y zonas clave.

Una transmisión inédita

El programa central se emitirá en vivo desde los estudios de Telesol, con la participación coordinada de los equipos técnicos, productores y periodistas de los cuatro canales, trabajando como un único gran multimedio sanjuanino.

Al mismo tiempo, los dos diarios — TIEMPO DE SAN JUAN y Diario de Cuyo— reproducirán la transmisión en vivo y online, garantizando que todos los sanjuaninos puedan seguirla desde cualquier dispositivo.

También habrá periodistas de ambos medios reportando desde el predio, mostrando en tiempo real los preparativos y entrevistando a los protagonistas de la FNS 2025. En representación de Tiempo de San Juan estará presente el periodista y productor Jorge Balmaceda Bucci.

Historias, datos, sorteos y contenido exclusivo

Durante estas tres noches, el público podrá disfrutar de:

Historias inéditas de la FNS

Datos y revelaciones que no se contaron antes

Material exclusivo de archivo

Sorteos especiales para los espectadores

Una previa que no será solo informativa, sino también emocional, participativa y profundamente sanjuanina.

Un hito para la comunicación sanjuanina

Nunca antes en la historia de los medios de comunicación de la provincia se había producido un proyecto colaborativo de esta magnitud.

La Fiesta Nacional del Sol —ya parte fundamental de la identidad sanjuanina— logra lo que parecía imposible: unir a todos los grandes medios en una misma pantalla, trabajando codo a codo para celebrar la cultura y la pasión de su gente.

La cuenta regresiva ya empezó. Y esta vez, la previa también será histórica.

Cronograma general de la Fiesta Nacional del Sol 2025 Fechas, horarios, sedes, artistas y operativo especial

Fechas

Jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025

Sedes

Estadio del Bicentenario: espectáculos centrales

Velódromo Vicente Chancay: show audiovisual especial

Horarios

Los espectáculos principales comenzarán cada noche a las 21:00

Artistas por día Jueves 20 de noviembre

Q’ Lokura

Sabroso

Eugenia Quevedo

La Banda de Carlitos

Viernes 21 de noviembre

Ciro y Los Persas

Estelares

Sábado 22 de noviembre

Soledad

Emanero

Nicki Nicole

Show especial en el Velódromo Vicente Chancay

Espectáculo audiovisual filmado especialmente para la FNS

Gran despliegue de pantallas y escenas grabadas

Momentos escénicos destacados, incluida una serenata multitudinaria

Concepto artístico central: “San Juan, mi tierra querida”

Elección de la Emprendedora del Sol 2025

Evaluación a cargo de un comité de 15 profesionales

Se analizaron 19 carpetas de proyectos

La ganadora será anunciada durante el cierre de la Fiesta

Operativo de seguridad