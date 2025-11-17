Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Lo que parecía imposible, ahora se vuelve realidad: los seis medios más importantes de San Juan se unen para una cobertura sin precedentes de la previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Tiempo de San Juan, Diario de Cuyo, Telesol, Canal 8, Canal 4 y Canal 13 harán por primera vez una transmisión conjunta, en vivo y con producción 100% original durante tres noches especiales desde la previa de la FNS 2025. Mirá de qué se tarta.
Por primera vez, TIEMPO DE SAN JUAN, Diario de Cuyo, Telesol, Canal 8, Canal 4 y Canal 13 trabajarán juntos para llevar a todas las pantallas y dispositivos una transmisión conjunta, potente y 100% de producción sanjuanina.
Serán tres noches consecutivas, del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre, de 22 a 23, con contenido exclusivo, anticipos imperdibles y un despliegue técnico sin antecedentes en nuestra provincia.
Esta producción multimediática contará todo lo que San Juan necesita saber antes de que la FNS 2025 abra sus puertas el jueves 20 de noviembre en Pocito:
Cómo será la Feria Temática en el Estadio del Bicentenario
Qué pasará en el espectáculo mayor del Velódromo Vicente Chancay
Los artistas locales y nacionales que dirán presente
Quiénes son las representantes de los 19 departamentos, candidatas a Emprendedora del Sol
La oferta gastronómica: food trucks, sabores, patios y propuestas nuevas
Recorridos sugeridos, actividades especiales y todo lo que encontrarás las tres noches
Además, habrá entrevistas en vivo, móviles recorriendo el predio, notas especiales con protagonistas del armado de la fiesta y revelaciones sobre los distintos escenarios y zonas clave.
El programa central se emitirá en vivo desde los estudios de Telesol, con la participación coordinada de los equipos técnicos, productores y periodistas de los cuatro canales, trabajando como un único gran multimedio sanjuanino.
Al mismo tiempo, los dos diarios — TIEMPO DE SAN JUAN y Diario de Cuyo— reproducirán la transmisión en vivo y online, garantizando que todos los sanjuaninos puedan seguirla desde cualquier dispositivo.
También habrá periodistas de ambos medios reportando desde el predio, mostrando en tiempo real los preparativos y entrevistando a los protagonistas de la FNS 2025. En representación de Tiempo de San Juan estará presente el periodista y productor Jorge Balmaceda Bucci.
Durante estas tres noches, el público podrá disfrutar de:
Historias inéditas de la FNS
Datos y revelaciones que no se contaron antes
Material exclusivo de archivo
Sorteos especiales para los espectadores
Una previa que no será solo informativa, sino también emocional, participativa y profundamente sanjuanina.
Nunca antes en la historia de los medios de comunicación de la provincia se había producido un proyecto colaborativo de esta magnitud.
La Fiesta Nacional del Sol —ya parte fundamental de la identidad sanjuanina— logra lo que parecía imposible: unir a todos los grandes medios en una misma pantalla, trabajando codo a codo para celebrar la cultura y la pasión de su gente.
La cuenta regresiva ya empezó. Y esta vez, la previa también será histórica.
Jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025
Estadio del Bicentenario: espectáculos centrales
Velódromo Vicente Chancay: show audiovisual especial
Los espectáculos principales comenzarán cada noche a las 21:00
Q’ Lokura
Sabroso
Eugenia Quevedo
La Banda de Carlitos
Viernes 21 de noviembre
Ciro y Los Persas
Estelares
Sábado 22 de noviembre
Soledad
Emanero
Nicki Nicole
Espectáculo audiovisual filmado especialmente para la FNS
Gran despliegue de pantallas y escenas grabadas
Momentos escénicos destacados, incluida una serenata multitudinaria
Concepto artístico central: “San Juan, mi tierra querida”
Evaluación a cargo de un comité de 15 profesionales
Se analizaron 19 carpetas de proyectos
La ganadora será anunciada durante el cierre de la Fiesta
750 efectivos de la Policía de San Juan afectados al operativo
Instalación de cámaras adicionales de monitoreo en accesos y sectores clave
Circuitos viales especiales para ingreso y salida del Estadio del Bicentenario
Coordinación entre Policía Provincial, áreas de gobierno y fuerzas nacionales