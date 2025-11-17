lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Histórico

Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Tiempo de San Juan, Diario de Cuyo, Telesol, Canal 8, Canal 4 y Canal 13 harán por primera vez una transmisión conjunta, en vivo y con producción 100% original durante tres noches especiales desde la previa de la FNS 2025. Mirá de qué se tarta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fiesta nacional del sol fns.jpg

Lo que parecía imposible, ahora se vuelve realidad: los seis medios más importantes de San Juan se unen para una cobertura sin precedentes de la previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Lee además
3,2,1... fiesta nacional del sol: la historia de la celebracion mas importante de los sanjuaninos como nunca se conto
Tiempo streaming

"3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó
Jorge Voiro, el primer padre de la Fiesta Nacional del Sol.
Este lunes, primera entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol: los escenarios a lo largo de la historia y un puñado de anécdotas de su 'primer padre'

Por primera vez, TIEMPO DE SAN JUAN, Diario de Cuyo, Telesol, Canal 8, Canal 4 y Canal 13 trabajarán juntos para llevar a todas las pantallas y dispositivos una transmisión conjunta, potente y 100% de producción sanjuanina.

Serán tres noches consecutivas, del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre, de 22 a 23, con contenido exclusivo, anticipos imperdibles y un despliegue técnico sin antecedentes en nuestra provincia.

Lo que se viene: una previa para vivirla desde adentro

Esta producción multimediática contará todo lo que San Juan necesita saber antes de que la FNS 2025 abra sus puertas el jueves 20 de noviembre en Pocito:

  • Cómo será la Feria Temática en el Estadio del Bicentenario

  • Qué pasará en el espectáculo mayor del Velódromo Vicente Chancay

  • Los artistas locales y nacionales que dirán presente

  • Quiénes son las representantes de los 19 departamentos, candidatas a Emprendedora del Sol

  • La oferta gastronómica: food trucks, sabores, patios y propuestas nuevas

  • Recorridos sugeridos, actividades especiales y todo lo que encontrarás las tres noches

Además, habrá entrevistas en vivo, móviles recorriendo el predio, notas especiales con protagonistas del armado de la fiesta y revelaciones sobre los distintos escenarios y zonas clave.

Una transmisión inédita

El programa central se emitirá en vivo desde los estudios de Telesol, con la participación coordinada de los equipos técnicos, productores y periodistas de los cuatro canales, trabajando como un único gran multimedio sanjuanino.

Al mismo tiempo, los dos diarios — TIEMPO DE SAN JUAN y Diario de Cuyo— reproducirán la transmisión en vivo y online, garantizando que todos los sanjuaninos puedan seguirla desde cualquier dispositivo.

También habrá periodistas de ambos medios reportando desde el predio, mostrando en tiempo real los preparativos y entrevistando a los protagonistas de la FNS 2025. En representación de Tiempo de San Juan estará presente el periodista y productor Jorge Balmaceda Bucci.

Historias, datos, sorteos y contenido exclusivo

Durante estas tres noches, el público podrá disfrutar de:

  • Historias inéditas de la FNS

  • Datos y revelaciones que no se contaron antes

  • Material exclusivo de archivo

  • Sorteos especiales para los espectadores

Una previa que no será solo informativa, sino también emocional, participativa y profundamente sanjuanina.

Un hito para la comunicación sanjuanina

Nunca antes en la historia de los medios de comunicación de la provincia se había producido un proyecto colaborativo de esta magnitud.

La Fiesta Nacional del Sol —ya parte fundamental de la identidad sanjuanina— logra lo que parecía imposible: unir a todos los grandes medios en una misma pantalla, trabajando codo a codo para celebrar la cultura y la pasión de su gente.

La cuenta regresiva ya empezó. Y esta vez, la previa también será histórica.

Cronograma general de la Fiesta Nacional del Sol 2025 Fechas, horarios, sedes, artistas y operativo especial

Fechas

  • Jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025

Sedes

  • Estadio del Bicentenario: espectáculos centrales

  • Velódromo Vicente Chancay: show audiovisual especial

Horarios

  • Los espectáculos principales comenzarán cada noche a las 21:00

Artistas por día Jueves 20 de noviembre

  • Q’ Lokura

  • Sabroso

  • Eugenia Quevedo

  • La Banda de Carlitos

Viernes 21 de noviembre

  • Ciro y Los Persas

  • Estelares

Sábado 22 de noviembre

  • Soledad

  • Emanero

  • Nicki Nicole

Show especial en el Velódromo Vicente Chancay

  • Espectáculo audiovisual filmado especialmente para la FNS

  • Gran despliegue de pantallas y escenas grabadas

  • Momentos escénicos destacados, incluida una serenata multitudinaria

  • Concepto artístico central: “San Juan, mi tierra querida”

Elección de la Emprendedora del Sol 2025

  • Evaluación a cargo de un comité de 15 profesionales

  • Se analizaron 19 carpetas de proyectos

  • La ganadora será anunciada durante el cierre de la Fiesta

Operativo de seguridad

  • 750 efectivos de la Policía de San Juan afectados al operativo

  • Instalación de cámaras adicionales de monitoreo en accesos y sectores clave

  • Circuitos viales especiales para ingreso y salida del Estadio del Bicentenario

  • Coordinación entre Policía Provincial, áreas de gobierno y fuerzas nacionales

Temas
Seguí leyendo

La "planta mágica" sanjuanina que dicen que baja la presión y es cicatrizante

Un laberinto de 250 m de largo y dinos robotizados, los protagonistas del lugar especial para niños en la Feria

Llega el fin de semana XXL, mirá cómo trabajará el comercio en San Juan

Un chico de 15 años viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cayó al intentar bajar y terminó operado

Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia

Qué es el Planetario Hipatia, una experiencia inmersiva estelar que se hará en un rincón muy especial de San Juan

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los "yeyeros" y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lisandro, el niño de 15 años que debió ser operado tras caer cuando bajaba del colectivo en Caucete. (Foto: El Bastón)
En Caucete

Un chico de 15 años viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cayó al intentar bajar y terminó operado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Te Puede Interesar

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Por Pablo Mendoza
La bodega sanjuanina Resero.
 De la retirada al crecimiento

Un regreso inesperado: Fecovita reactiva Resero en Albardón y trae esperanza de más empleo y más exportaciones

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial
Nueva reunión

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial

El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en la Legislatura en 2024. Ahora se prevé que vuelva a ir, como es costumbre. 
Previsiones

El Presupuesto de San Juan 2026 ya tiene fecha de ingreso a la Legislatura: qué confirmó Fabián Martín

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio