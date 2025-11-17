lunes 17 de noviembre 2025

Video

La Fiesta Nacional del Sol, por dentro: más de 5.000 trabajadores, 370 stands y medidas de seguridad extremas para cuidar el pasto del Bicentenario

Hay tres corazones operativos desde los cuales se arma toda la logística para que todo funcione durante la celebración. Cómo se ve el predio desde el cielo, con el drone de Tiempo de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-17 at 21.49.40
WhatsApp Image 2025-11-17 at 21.49.40 (2)
WhatsApp Image 2025-11-17 at 21.49.40 (1)

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se vive en todos los rincones del predio del Estadio del Bicentenario y del Velódromo. El movimiento es constante: bailarines, actores y músicos ensayan sin pausa sobre un escenario con plataforma y pantallas de gran dimensión, donde más de 350 artistas serán protagonistas del espectáculo que coronará el evento.

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita
los sanjuaninos de la voz, cumbia, cuarteto, folclore y mas: los artistas locales en la fiesta nacional del sol 2025
¡Aquí están, estos son!

Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025
WhatsApp Image 2025-11-17 at 21.49.40 (1)

La feria, uno de los grandes atractivos, estará compuesta por 70 stands de privados, 100 gastronómicos y alrededor de 200 emprendedores, además de una zona de juegos y un paseo turístico pensado para el disfrute de los visitantes. En total, serán 370 los espacios que formarán parte del predio ferial.

El despliegue operativo detrás de esta mega producción involucra a más de 5.000 trabajadores: técnicos, electricistas, operarios de internet, plomeros, personal de seguridad y prensa, entre muchos otros oficios que hacen posible cada detalle del evento.

Para monitorear que todo funcione con normalidad, se instalaron tres centros de control o “corazones” operativos: uno en el Velódromo, desde donde se supervisa el Espectáculo Final; otro en el estadio donde se ubica el escenario; y un tercero en el predio de los stands.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 21.49.40 (2)

Incluso el césped del Estadio del Bicentenario se convirtió en prioridad. Llegaron desde Buenos Aires protectores especiales para cubrirlo sin impedir su respiración natural. Antes, se realizó un corte al ras para evitar la colocación de estructuras metálicas sobre la superficie. Luego, una vez concluida la Fiesta, los agrónomos harán una resiembra profunda para asegurar que el campo de juego recupere su estado ideal.

Con miles de manos trabajando detrás de escena y una ciudad expectante, la Fiesta del Sol se prepara para vivir una edición que promete espectáculo, movimiento y un despliegue sin precedentes.

Embed - La Fiesta Nacional del Sol por dentro

