Un sanjuanino ganó un premio de más de $20 millones en el Quini 6

Un sanjuanino ganó más de $20.000.000 en el Quini 6, este fin de semana.

Un apostador sanjuanino resultó ganador de un importante premio en el sorteo N° 3322 del Quini 6, realizado este fin de semana. Según informaron desde la Caja de Acción Social (CAS), el jugador se quedó con $20.147.344 tras acertar cinco números de la modalidad “Siempre Sale”.

El ticket ganador fue vendido en la Subagencia 873 del departamento Chimbas, donde seguramente la noticia causó gran sorpresa entre los habituales apostadores.

Los números que permitieron llevarse el premio fueron 05 – 20 – 24 – 26 – 43. Al afortunado solo le faltó el 23 para alcanzar el pozo mayor del sorteo.

Desde la CAS recordaron que el ganador deberá presentarse con su boleta en las oficinas del organismo para reclamar su premio. Tiene tiempo hasta el próximo 1 de diciembre de 2025 para hacerlo efectivo.