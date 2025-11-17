lunes 17 de noviembre 2025

En el Centro Cívico

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

Pese a que el Gobierno local mejoró la propuesta para noviembre y diciembre, UDAP, UDA y AMET la rechazaron y llevarán la discusión a las bases. Tras otra jornada de tensiones, la paritaria pasó a un cuarto intermedio y se retomará el 5 de diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes 17 de noviembre se desarrolló la cuarta sesión de la cuarta negociación paritaria del año 2025 entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes. El encuentro -clave para definir la política salarial del último tramo del año- estuvo presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y por la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

En esta instancia, UDAP, UDA y AMET manifestaron su acuerdo con la propuesta oficial para los meses de noviembre y diciembre, pero marcaron una diferencia central: no hubo consenso respecto de lo previsto para enero, lo que volvió a trabar el cierre paritario.

Los gremios rechazaron dos elementos de la propuesta:

  • La suma fija no remunerativa y no bonificable de $100.000, prevista para pagarse en enero de 2026 por CUIL.
  • El aumento del valor índice del 5% para marzo de 2026, calculado sobre la base del valor índice de diciembre de 2025.

Aunque hubo entendimiento en los incrementos inmediatos, la discusión sobre los meses siguientes -particularmente enero, que los sindicatos consideran clave para recomponer salarios en un contexto inflacionario- dejó en suspenso el acuerdo general.

El Gobierno avanzará igual con noviembre

A pesar de la falta de acuerdo pleno, el Ejecutivo confirmó que liquidará el salario de noviembre con el incremento del valor índice correspondiente al coeficiente de variación mensual del IPC publicado por el INDEC del mes anterior. Se trata de un avance que había sido consensuado en las mesas anteriores y que el Gobierno decidió aplicar para no demorar pagos.

En tanto, la discusión respecto de enero y de la proyección para 2026 quedó postergada para un nuevo encuentro.

Tras la reunión, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 5 de diciembre, fecha en la que se retomará la negociación para intentar cerrar los puntos que quedaron pendientes.

