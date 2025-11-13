jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negociación

Comenzó la tercera reunión paritaria en búsqueda de acuerdo entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes

Los gremios llevaron la respuesta de las bases a la propuesta anterior del Gobierno, que planteaba una actualización mensual del valor índice según el IPC del INDEC y un incremento adicional de dos puntos en el nomenclador docente para noviembre y diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-13 at 6.29.04 PM

Este jueves, a las 17:30, se inició la tercera sesión de la cuarta negociación paritaria docente del año 2025, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez. La reunión tiene como eje central analizar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, en busca de lograr un consenso con los gremios del sector.

Lee además
en el club de la libertad, milei celebro el acuerdo comercial con estados unidos
Mensaje

En el Club de la Libertad, Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos
tras la firma del acuerdo con estados unidos, patricia bullrich anticipo que argentina sera enorme
Comercio

Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, Patricia Bullrich anticipó que "Argentina será enorme"

La oferta oficial, formulada en el encuentro anterior, plantea actualizar el valor índice docente de acuerdo con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, además de sumar dos puntos adicionales a todos los cargos del nomenclador docente en los meses de noviembre y diciembre.

Del encuentro participan representantes de los ministerios de Economía y Educación, junto a las autoridades de los gremios UDAP, UDA y AMET. Por parte del Gobierno, acompañan a Gutiérrez la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren, Adriana Aguirre y Gabriel González.

Por el lado gremial, participan por UDAP la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Mientras que por UDA lo hacen la secretaria General, Karina Navarro; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; la secretaria de Organización, María Eugenia Riera; y los asesores Legales, Roberto Correa Esbry y Guillermo Meritello.

Seguí leyendo

Trump y Milei firman el "Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca"

La Corte Suprema elevó la indemnización al padre de una niña con parálisis cerebral por mala praxis

Julio De Vido, trasladado al Penal de Ezeiza

San Juan y $7.000 millones de esfuerzo propio para terminar las obras sanitarias estratégicas

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será

Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

Para Fabián Martín, Baigorrí "reúne las condiciones necesarias" como Fiscal General y valoró el consenso: "Fue apoyado por todos los sectores"

Entre negociaciones y mucha rosca, así fue la cocina de la elección de Guillermo Baigorrí como Fiscal General

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los votos que le permitieron a baigorri ser el hombre mas poderoso de la justicia de san juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.
A guardar la ropa

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Te Puede Interesar

La Policía detuvo al comerciante en su negocio.
Violencia de género

El jachallero que golpeó y amenazó a su mujer tras serle infiel fue condenado, pero no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Nicolía, sin filtro: El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia
Explosivo

Carlos Nicolía, sin filtro: "El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia"

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes
Día Mundial de concientización

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados
Préstamos

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados