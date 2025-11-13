jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cárcel

Julio De Vido, trasladado al Penal de Ezeiza

El ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner enfrenta una condena de 4 años de cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py hacía la cárcel de Ezeiza para cumplir la pena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

Lee además
por la tragedia de once, ordenaron la detencion de julio de vido
Fallo de la Corte Suprema

Por la tragedia de Once, ordenaron la detención de Julio De Vido
causa once: tras la confirmacion de la condena, julio de vido pidio la prision domiciliaria
Justicia

Causa Once: tras la confirmación de la condena, Julio De Vido pidió la prisión domiciliaria

El ex funcionario se había presentado esta mañana pasadas las 8.15 en los tribunales tras la decisión del máximo tribunal.

De Vido fue condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, que ocurrió el 22 de febrero de 2012 y causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema; en 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena y desestimó el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

Temas
Seguí leyendo

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once

Cristina Kirchner, en la causa Cuadernos: "A los arrepentidos los torturaron y extorsionaron"

Por la causa Cuadernos, el tribunal leyó la acusación a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita

En el Club de la Libertad, Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos

Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, Patricia Bullrich anticipó que "Argentina será enorme"

Trump y Milei firman el "Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca"

La Corte Suprema elevó la indemnización al padre de una niña con parálisis cerebral por mala praxis

Comenzó la tercera reunión paritaria en búsqueda de acuerdo entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los votos que le permitieron a baigorri ser el hombre mas poderoso de la justicia de san juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.
A guardar la ropa

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Te Puede Interesar

La Policía detuvo al comerciante en su negocio.
Violencia de género

El jachallero que golpeó y amenazó a su mujer tras serle infiel fue condenado, pero no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Nicolía, sin filtro: El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia
Explosivo

Carlos Nicolía, sin filtro: "El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia"

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes
Día Mundial de concientización

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados
Préstamos

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados