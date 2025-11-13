Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados

El Banco Nación anunció este jueves el relanzamiento de su línea de préstamos personales “+Autos”, una herramienta que había alcanzado picos de hasta 300 créditos diarios antes de la suba de tasas derivada del fin de las LEFI y la inestabilidad electoral. Ahora, con un clima financiero más estable, la entidad vuelve a impulsar el consumo automotor y confirma que 37 concesionarias de San Juan ya están adheridas al programa.

La principal novedad es la reducción de la tasa nominal anual (TNA) al 38%, una baja de 12 puntos respecto del 50% que regía hasta ahora. Según fuentes del banco, la evolución de la tasa mostró fuertes variaciones desde julio: “Salimos con 38%, después subimos a 44, 48, llegamos a 50% y ahora volvimos a 38%”.

Con esta actualización, “+Autos” recupera competitividad y vuelve a posicionarse entre las propuestas más accesibles del mercado. La línea mantiene una de sus características más valoradas: se trata de un crédito no prendario, es decir, a sola firma, sin necesidad de constituir una garantía sobre el vehículo.

El programa había perdido presencia en los concesionarios tras el endurecimiento monetario aplicado por el BCRA, que incluyó subas de encajes y retiro de pesos para contener la volatilidad cambiaria. Sin embargo, con el actual recorte de tasas, vuelve a estar disponible para clientes y no clientes del BNA, y continúa ofreciendo un proceso 100% online. Solo se requiere presentar el DNI en la concesionaria adherida para iniciar la gestión.

El monto financiable alcanza hasta $100 millones, con cobertura del 100% del valor del vehículo, incluido el IVA. Los préstamos permiten adquirir autos 0 km y usados de hasta 10 años, sean de producción nacional o importados, así como pick-ups y utilitarios. Además, el plazo de devolución se extiende hasta 72 meses, lo que busca mantener cuotas más accesibles en el actual contexto económico.

El Banco Nación también ofrece servicios complementarios: apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital, y la posibilidad de gestionar un seguro digital con descuentos a través de Nación Seguros.