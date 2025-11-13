En el Club de la Libertad, Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos

El presidente Javier Milei celebró este jueves el nuevo acuerdo de comercio e inversiones de la Argentina con Estados Unidos. Fue durante su exposición en una nueva edición del Congreso de Economía Regional que organiza la Fundación Club de la Libertad.

Comercio Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, Patricia Bullrich anticipó que "Argentina será enorme"

“Seguro todavía no están al tanto de la tremenda noticia que salió . Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Como verán estamos fuertemente comprometidos a hacer a la Argentina grande nuevamente ”, expresó a los pocos segundos de empezar su exposición.

Milei llegó a su disertación pocas horas después del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina. El objetivo es promover el crecimiento de largo plazo y generar un ambiente transparente y regulado para el comercio y la innovación. El anuncio ocurrió luego de que el canciller Pablo Quirno se reuniera con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El acuerdo marco trata diferentes aspectos, entre ellos, la eliminación de barreras no arancelarias, el fortalecimiento de protección de propiedad intelectual y regulaciones para bienes tecnológicos. En muchos casos se presentan sin especificaciones.

“El presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre Estados Unidos y la Argentina, basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, señaló el comunicado de la Casa Blanca.

El acuerdo llegó tras meses de negociaciones con el gobierno estadounidense, y surgió como una apuesta de Trump por Milei, al que considera un aliado estratégico en la región. Además, el anuncio llegó luego de que Estados Unidos brindara una ayuda financiera a la Argentina de US$20.000 millones, entre otras medidas que fortalecieron a la gestión libertaria en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Milei arribó a Corrientes para la conferencia del Club de la Libertad, que tiene más de 40 disertantes de diferentes países. El mandatario es el encargado de cerrar la conferencia con una exposición sobre “Los desafíos del crecimiento económico”.

Su llegada simboliza el comienzo de sus recorridas por el interior del país. La última vez que visitó Corrientes fue en febrero de 2024, durante el aniversario de la Fundación Club de la Libertad.

Esta vez, vuelve tras el triunfo en los comicios legislativos, donde la candidata libertaria Virginia Gallardo consiguió su banca y se ubicó en segundo lugar, muy cerca del oficialismo provincial.

En tanto, el Presidente no se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés, ya que se encuentra en viaje rumbo a la India para reunirse con autoridades, empresarios y foros multilaterales de comercio e inversión.