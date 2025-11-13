Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, Patricia Bullrich anticipó que "Argentina será enorme"

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que Argentina será “enorme” a partir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

“Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno”, expresó Bullrich desde sus redes sociales al destacar la gestión del canciller argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1989082851447280072?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989082851447280072%7Ctwgr%5E8097b000ab7ee5d2a89953f8b88c2c1fee66a72d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BTG8gcXVlIGVzdGFtb3MgbG9ncmFuZG8gZW4gbWF0ZXJpYSBkZSBjb29wZXJhY2nDs24sIGNvbWVyY2lvIHkgbGliZXJ0YWQgZXMgSU5DUkXDjUJMRS4gQXJnZW50aW5hIHNlcsOhIEVOT1JNRS48YnI2BPGJyPvCfh6bwn4e38J2BHuvCfh7g8YnI2BPGJyPsKhVHJlbWVuZG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYWJsb3F1aXJubz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGFibG9xdWlybm88L2E2BISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQXlZakhQUkh4USI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0F5WWpIUFJIeFE8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljaWEgQnVsbHJpY2ggKEBQYXRvQnVsbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGF0b0J1bGxyaWNoL3N0YXR1cy8xOTg5MDgyODUxNDQ3MjgwMDcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDEzLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D50d238ce1c3751199f42a02d6e3a1283s%3D871fbf9c081392354f5bf040cbad69c2&partner=&hide_thread=false Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es INCREÍBLE. Argentina será ENORME.







¡Tremendo @pabloquirno! pic.twitter.com/AyYjHPRHxQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 13, 2025 Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Estados Unidos