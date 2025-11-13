jueves 13 de noviembre 2025

Comercio

Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, Patricia Bullrich anticipó que "Argentina será enorme"

La ministra de Seguridad y futura senadora Nacional Patricia Bullrich, reaccionó con entusiasmo ante el acuerdo comercial que sellaron los presidente Trump y Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que Argentina será “enorme” a partir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Donald Trump, antes de ser presidente de EEUU, junto a Jeffrey Epstein.
Fuerte vinculación

Escándalo en EEUU: Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, según un correo
trump y milei firman el acuerdo marco de comercio e inversion reciproca
Alianza

Trump y Milei firman el "Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca"

“Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno”, expresó Bullrich desde sus redes sociales al destacar la gestión del canciller argentino.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.

