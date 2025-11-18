¡Refrescate en San Juan!: tres recetas con sandía para combatir el calor con sabor

La sandía es una gran aliada para combatir el calor del verano en San Juan a puro sabor.

El sol empieza a no dar tregua en San Juan, y cuando las temperaturas se disparan, lo que mejor sienta es una explosión de frescura. La sandía , con su alto contenido de agua y dulzura natural, es la reina indiscutida del verano -el melón, el rey-. Más allá de comerla en rodajas, te presentamos tres recetas sencillas y creativas de incorporar esta fruta gigante a tu mesa, perfectas como postre, aperitivo o bebida.

El paso a paso

Una alternativa dulce y vibrante al clásico gazpacho andaluz. Es una entrada ligera y ultra-refrescante.

Ingredientes:

500 gr de pulpa de sandía (sin semillas)

1 tomate maduro grande

1/4 de pimiento rojo

1/4 de pepino (opcional, si te gusta el sabor)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de vinagre (puede ser de Jerez o de manzana)

Sal y pimienta a gusto

Opcional: un trocito muy pequeño de ajo (para los más audaces)

Preparación:

Corta la sandía, el tomate, el pimiento y el pepino en trozos grandes.

Coloca todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.

Tritura a máxima potencia hasta obtener una mezcla muy fina y homogénea. Si queda muy espeso, puedes añadir un poco de agua fría.

Cuela la mezcla con un colador fino para eliminar cualquier grumo.

Rectifica el punto de sal y vinagre.

Guarda en la heladera (nevera) por al menos dos horas para que esté bien frío.

Para servir: Decora con unos cubitos pequeños de sandía, un chorrito de aceite de oliva y unas hojas de menta fresca.

2. Brochetas de sandía y jamón crudo (Prosciutto)

Una dupla de sabor inesperada que combina lo salado y lo dulce, ideal como aperitivo de tapeo o finger food.

Ingredientes:

1 rodaja gruesa de sandía (unos 2,5 cm de grosor)

6 lonchas finas de jamón crudo o prosciutto

12 hojas de albahaca fresca

Opcional: Crema de vinagre balsámico (aceto) para decorar

Palitos de brocheta o mondadientes

Preparación:

Corta la pulpa de sandía en cubos de aproximadamente 2,5 x 2,5 cm, retirando las semillas (si tiene).

Toma una loncha de jamón crudo. En el centro, coloca una hoja de albahaca fresca.

Pon un cubo de sandía sobre la albahaca y envuelve la sandía completamente con la loncha de jamón, formando un paquetito.

Asegura el paquetito con un palito de brocheta (si haces una brocheta grande) o con un mondadientes (si haces bocaditos pequeños).

Repite el proceso hasta terminar los ingredientes.

Para servir: Coloca las brochetas en una fuente y rocía con unas gotas de crema de vinagre balsámico (aceto) si deseas un toque agridulce. Sirve bien frío.

3. Paletas cremosas de sandía, yogurt y frutilla

Este postre es cremoso, nutritivo y solo utiliza el dulzor de las frutas y el yogurt. Es perfecto para los más chicos (y los no tan chicos) en la siesta sanjuanina.

Ingredientes:

1 taza de sandía en cubos (sin semillas)

1 taza de frutillas frescas o congeladas

1 pote de yogur natural (puede ser entero, griego o vegetal)

Endulzante opcional a gusto (miel, azúcar o stevia)

Preparación: