martes 18 de noviembre 2025

Golazos de media cancha

¡Refrescate en San Juan!: tres recetas con sandía para combatir el calor con sabor

Más allá de comer la sandía en rodajas, hay tres maneras sencillas y creativas de incorporarla a tu mesa, perfectas como postre, aperitivo o bebida.

Por Mario Godoy
La sandía es una gran aliada para combatir el calor del verano en San Juan a puro sabor.

El sol empieza a no dar tregua en San Juan, y cuando las temperaturas se disparan, lo que mejor sienta es una explosión de frescura. La sandía, con su alto contenido de agua y dulzura natural, es la reina indiscutida del verano -el melón, el rey-. Más allá de comerla en rodajas, te presentamos tres recetas sencillas y creativas de incorporar esta fruta gigante a tu mesa, perfectas como postre, aperitivo o bebida.

1. Gazpacho refrescante de sandía

Una alternativa dulce y vibrante al clásico gazpacho andaluz. Es una entrada ligera y ultra-refrescante.

Ingredientes:

  • 500 gr de pulpa de sandía (sin semillas)

  • 1 tomate maduro grande

  • 1/4 de pimiento rojo

  • 1/4 de pepino (opcional, si te gusta el sabor)

  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

  • 1 cucharadita de vinagre (puede ser de Jerez o de manzana)

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: un trocito muy pequeño de ajo (para los más audaces)

Preparación:

  • Corta la sandía, el tomate, el pimiento y el pepino en trozos grandes.

  • Coloca todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.

  • Tritura a máxima potencia hasta obtener una mezcla muy fina y homogénea. Si queda muy espeso, puedes añadir un poco de agua fría.

  • Cuela la mezcla con un colador fino para eliminar cualquier grumo.

  • Rectifica el punto de sal y vinagre.

  • Guarda en la heladera (nevera) por al menos dos horas para que esté bien frío.

  • Para servir: Decora con unos cubitos pequeños de sandía, un chorrito de aceite de oliva y unas hojas de menta fresca.

2. Brochetas de sandía y jamón crudo (Prosciutto)

Una dupla de sabor inesperada que combina lo salado y lo dulce, ideal como aperitivo de tapeo o finger food.

Ingredientes:

  • 1 rodaja gruesa de sandía (unos 2,5 cm de grosor)

  • 6 lonchas finas de jamón crudo o prosciutto

  • 12 hojas de albahaca fresca

  • Opcional: Crema de vinagre balsámico (aceto) para decorar

  • Palitos de brocheta o mondadientes

Preparación:

  • Corta la pulpa de sandía en cubos de aproximadamente 2,5 x 2,5 cm, retirando las semillas (si tiene).

  • Toma una loncha de jamón crudo. En el centro, coloca una hoja de albahaca fresca.

  • Pon un cubo de sandía sobre la albahaca y envuelve la sandía completamente con la loncha de jamón, formando un paquetito.

  • Asegura el paquetito con un palito de brocheta (si haces una brocheta grande) o con un mondadientes (si haces bocaditos pequeños).

  • Repite el proceso hasta terminar los ingredientes.

  • Para servir: Coloca las brochetas en una fuente y rocía con unas gotas de crema de vinagre balsámico (aceto) si deseas un toque agridulce. Sirve bien frío.

3. Paletas cremosas de sandía, yogurt y frutilla

Este postre es cremoso, nutritivo y solo utiliza el dulzor de las frutas y el yogurt. Es perfecto para los más chicos (y los no tan chicos) en la siesta sanjuanina.

Ingredientes:

  • 1 taza de sandía en cubos (sin semillas)

  • 1 taza de frutillas frescas o congeladas

  • 1 pote de yogur natural (puede ser entero, griego o vegetal)

  • Endulzante opcional a gusto (miel, azúcar o stevia)

Preparación:

  • Lava y corta la sandía y las frutillas.

  • Coloca la sandía, las frutillas y el yogur natural en una licuadora o procesadora.

  • Tritura hasta obtener una mezcla homogénea y completamente suave.

  • Prueba el dulzor y añade el endulzante de tu preferencia si es necesario.

  • Vierte la mezcla en moldes para paletas o helados.

  • Coloca los palitos y lleva al congelador durante al menos 4 a 6 horas, o hasta que estén completamente firmes.

  • Para desmoldar fácilmente, pasa el exterior del molde por agua tibia unos segundos.

Cómo hacer maíz frito crocante: el snack ideal para acompañar la cerveza

