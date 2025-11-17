lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El paso a paso

Qué es el Mini hot cakes, la combinación perfecta para tus desayunos

Una receta simple y nutritiva que gana terreno en los desayunos caseros: textura suave, sabor intenso y un plus de fibra para empezar la mañana con buen pie.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el universo de los desayunos saludables, una nueva propuesta viene ganando protagonismo en las cocinas argentinas: los mini hot cakes de plátano y cacao, una alternativa práctica y sabrosa que combina lo casero con lo nutritivo.

Lee además
¡atencion! esta es la verdura que es un peligro si la consumes con frecuencia
Alimentación

¡Atención! Esta es la verdura que es un peligro si la consumes con frecuencia
como hacer maiz frito crocante: el snack ideal para acompanar la cerveza
Tiempo de cocinar

Cómo hacer maíz frito crocante: el snack ideal para acompañar la cerveza

La receta parte de una idea simple: aprovechar la dulzura natural del plátano maduro y el sabor profundo del cacao sin azúcar para lograr unos bocados que recuerdan a un brownie liviano, pero en versión mini y listos en pocos minutos. La avena molida reemplaza a la harina refinada, sumando fibra y tornando a esta opción ideal para quienes buscan arrancar la jornada con un plato más balanceado.

El procedimiento es sencillo: se licúan un plátano maduro, un huevo, media taza de avena molida, una cucharadita de cacao sin azúcar, media cucharadita de polvo para hornear, media taza de leche, una cucharadita de miel o agave, y una pizca de canela. Con la mezcla lista, solo queda calentar una sartén antiadherente a fuego medio y cocinar pequeñas porciones hasta que queden doradas y firmes.

A la hora de servir, la clave está en la presentación: se apilan en torre y se coronan con rodajas de plátano fresco, un toque de cacao espolvoreado y un hilo de miel o agave.

Parte de su atractivo es su versatilidad. La receta puede adaptarse sin problemas a dietas veganas, reemplazando el huevo por linaza hidratada y utilizando leches vegetales como avena o almendra. Quienes buscan un extra de energía pueden sumarle mantequilla de maní o frutos secos, mientras que los que prefieren un perfil más fresco pueden completar el plato con frutillas, frambuesas u otros frutos rojos.

Además del sabor, hay beneficios nutricionales que no pasan desapercibidos: el cacao aporta antioxidantes, el plátano ofrece energía natural y la avena ayuda a prolongar la saciedad y mejorar la digestión. El resultado es un equilibrio entre lo saludable y lo indulgente que convierte a estos mini hot cakes en una opción ideal para renovar la primera comida del día.

En tiempos en los que la cocina rápida, rica y nutritiva se vuelve una aliada imprescindible, estos mini hot cakes se posicionan como un desayuno distinto, accesible y lleno de creatividad, perfecto para arrancar la mañana con buen ánimo y, sobre todo, buen sabor.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Te Puede Interesar

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jara y Kast se medirán en el balotaje por la presidencia de Chile.
La integración en el tapete

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo: el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La licitación para vender 6,5 millones de litros de mosto quedó desierta y ahora el Gobierno analiza nuevos mecanismos para colocar el producto.
Vivitinicultura

La venta del mosto estatal en San Juan quedó desierta, ¿qué pasó y cómo sigue?