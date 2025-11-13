jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alimentación

¡Atención! Esta es la verdura que es un peligro si la consumes con frecuencia

Aunque suele considerarse saludable, una popular verdura puede convertirse en un riesgo para la salud si se consume en exceso o de forma habitual. Qué dicen los especialistas y cuál es el verdadero peligro detrás de este alimento cotidiano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
verduras

En la mayoría de los hogares argentinos, la espinaca aparece como una de las verduras “estrella” por sus nutrientes, su versatilidad y su bajo costo. Sin embargo, distintos estudios advierten que su consumo frecuente -especialmente en grandes cantidades- puede traer complicaciones para ciertos grupos de personas.

Lee además
segun tu signo, ¿que verdura serias? entra a la nota y enterate
Horóscopo

Según tu signo, ¿qué verdura serías? Entrá a la nota y enterate
como hacer maiz frito crocante: el snack ideal para acompanar la cerveza
Tiempo de cocinar

Cómo hacer maíz frito crocante: el snack ideal para acompañar la cerveza

El problema principal está en su alto contenido de oxalatos, compuestos naturales que, cuando se acumulan en el organismo, pueden favorecer la formación de cálculos renales. Esto ocurre sobre todo en personas con predisposición o con antecedentes de litiasis.

Por qué el exceso puede generar problemas

Los oxalatos presentes en la espinaca se combinan con el calcio en el cuerpo, formando cristales que el riñón debe filtrar. Cuando la ingesta es elevada y frecuente, esta carga puede ser excesiva.

Según especialistas en nutrición, quienes sufran problemas renales o tengan dietas muy restrictivas deben controlar la cantidad de espinaca que consumen a la semana.

Además, la verdura cruda contiene niveles más altos de oxalatos que cuando está cocida, por lo que la forma de preparación también influye.

¿Es necesario eliminarla por completo?

No. La espinaca sigue siendo un alimento rico en hierro, vitaminas y antioxidantes. El riesgo aparece solo si se consume todos los días o en porciones muy abundantes.

Para evitar problemas, los expertos sugieren:

  • Alternar su consumo con otras hojas verdes.
  • Hervirla para reducir la concentración de oxalatos.
  • Acompañarla con alimentos ricos en calcio para mejorar su absorción.
  • Consultar a un especialista si se tienen antecedentes de cálculos.

Conclusión

La espinaca no es una amenaza en sí misma, pero como ocurre con muchos alimentos saludables, el exceso puede resultar contraproducente. Consumida con moderación y dentro de una dieta variada, sigue siendo una aliada. El secreto está en la frecuencia y la forma en que se la incorpora a la alimentación diaria.

Temas
Seguí leyendo

Pan nube en sartén: receta sin harina, sin gluten y lista en minutos

El licuado que se volvió tendencia entre quienes buscan bajar de peso

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.
A guardar la ropa

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Te Puede Interesar

La Policía detuvo al comerciante en su negocio.
Violencia de género

El jachallero que golpeó y amenazó a su mujer tras serle infiel fue condenado, pero no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Nicolía, sin filtro: El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia
Explosivo

Carlos Nicolía, sin filtro: "El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia"

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes
Día Mundial de concientización

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados
Préstamos

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados