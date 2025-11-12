miércoles 12 de noviembre 2025

Horóscopo

Según tu signo, ¿qué verdura serías? Entrá a la nota y enterate

Cada signo tiene su propia energía y carácter, incluso en la cocina. Descubrí qué verdura representa tu personalidad según el zodíaco y qué dice eso sobre vos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
signo horoscopo verdura

Cada signo del zodíaco tiene su personalidad, su energía y hasta su manera de ver la vida. Algunos son más dulces, otros más picantes, y otros no pueden estar quietos ni un segundo. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué verdura te representa según tu signo?

Descubrí qué vegetal va con tu esencia astral y por qué

Aries: el morrón rojo

Explosivo, intenso y protagonista. El morrón rojo es como Aries: da color a todo lo que toca, no pasa desapercibido y tiene un toque de fuego que levanta cualquier plato.

Tauro: la papa

Práctico, confiable y siempre presente. Tauro es la papa del zodíaco: versátil, sabrosa y esencial. Con ella se puede hacer de todo, y sin ella, nada sería igual.

Géminis: la cebolla

Múltiple, cambiante y con capas infinitas. Géminis, como la cebolla, puede hacerte reír o llorar, pero nunca te deja indiferente.

Cáncer: la calabaza

Dulce, hogareña y suave. La calabaza representa el alma protectora y sensible de Cáncer, ideal para los que disfrutan del calor de hogar.

Leo: el choclo

Brillante, dorado y querido por todos. Leo es el choclo del zodíaco: lleno de vida, carisma y sabor. Nadie puede resistirse a su encanto natural.

Virgo: la zanahoria

Sencilla pero perfecta. Virgo es la zanahoria: saludable, precisa y siempre lista para aportar equilibrio y orden, hasta en la ensalada más caótica.

Libra: el tomate

Atractivo, sociable y estéticamente impecable. Libra es el tomate: símbolo de armonía y frescura, esencial en cualquier combinación.

Escorpio: el ajo

Intenso, misterioso y con poder transformador. Escorpio es el ajo del zodíaco: puede parecer discreto, pero tiene una fuerza capaz de cambiarlo todo.

Sagitario: el zapallito

Libre, fresco y aventurero. Sagitario es el zapallito, adaptable a todo tipo de platos y siempre dispuesto a probar algo nuevo.

Capricornio: la berenjena

Elegante, seria y con una estructura firme. Capricornio es la berenjena: sofisticada, con presencia, y perfecta cuando se cocina con paciencia.

Acuario: el brócoli

Original, diferente y muchas veces incomprendido. Acuario es el brócoli: no todos lo aprecian al principio, pero cuando se lo conoce, se descubre su valor.

Piscis: la espinaca

Sensible, soñador y lleno de profundidad. Piscis es la espinaca: suave y versátil, pero con un poder nutritivo que sostiene a todos los demás.

