Según tu signo, ¿qué verdura serías? Entrá a la nota y enterate

Cada signo del zodíaco tiene su personalidad, su energía y hasta su manera de ver la vida. Algunos son más dulces, otros más picantes, y otros no pueden estar quietos ni un segundo. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué verdura te representa según tu signo?
Explosivo, intenso y protagonista. El morrón rojo es como Aries: da color a todo lo que toca, no pasa desapercibido y tiene un toque de fuego que levanta cualquier plato.
Tauro: la papa
Práctico, confiable y siempre presente. Tauro es la papa del zodíaco: versátil, sabrosa y esencial. Con ella se puede hacer de todo, y sin ella, nada sería igual.
Géminis: la cebolla
Múltiple, cambiante y con capas infinitas. Géminis, como la cebolla, puede hacerte reír o llorar, pero nunca te deja indiferente.
Cáncer: la calabaza
Dulce, hogareña y suave. La calabaza representa el alma protectora y sensible de Cáncer, ideal para los que disfrutan del calor de hogar.
Leo: el choclo
Brillante, dorado y querido por todos. Leo es el choclo del zodíaco: lleno de vida, carisma y sabor. Nadie puede resistirse a su encanto natural.
Virgo: la zanahoria
Sencilla pero perfecta. Virgo es la zanahoria: saludable, precisa y siempre lista para aportar equilibrio y orden, hasta en la ensalada más caótica.
Libra: el tomate
Atractivo, sociable y estéticamente impecable. Libra es el tomate: símbolo de armonía y frescura, esencial en cualquier combinación.
Escorpio: el ajo
Intenso, misterioso y con poder transformador. Escorpio es el ajo del zodíaco: puede parecer discreto, pero tiene una fuerza capaz de cambiarlo todo.
Sagitario: el zapallito
Libre, fresco y aventurero. Sagitario es el zapallito, adaptable a todo tipo de platos y siempre dispuesto a probar algo nuevo.
Capricornio: la berenjena
Elegante, seria y con una estructura firme. Capricornio es la berenjena: sofisticada, con presencia, y perfecta cuando se cocina con paciencia.
Acuario: el brócoli
Original, diferente y muchas veces incomprendido. Acuario es el brócoli: no todos lo aprecian al principio, pero cuando se lo conoce, se descubre su valor.
Piscis: la espinaca
Sensible, soñador y lleno de profundidad. Piscis es la espinaca: suave y versátil, pero con un poder nutritivo que sostiene a todos los demás.