lunes 10 de noviembre 2025

Horóscopo

Según tu signo, ¿qué político argentino serías? Descubrí quién representa mejor tu personalidad según el zodíaco

Cada signo tiene su manera de liderar, negociar o inspirar. Desde Perón hasta Milei, pasando por Evita, Cristina y Alfonsín, descubrí qué político argentino -entre históricos y actuales- representa mejor tu personalidad según el zodíaco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei cristina signo politica argentina politico

Cada signo del zodíaco tiene su manera de ejercer el poder. Algunos buscan el consenso, otros se mueven con pasión o estrategia. En la política argentina, esas energías se reflejan claramente en sus protagonistas. Líderes carismáticos, pensadores profundos y estrategas incansables. Si alguna vez te preguntaste qué político se parece a vos según tu signo, esta guía mezcla historia, actualidad y astrología para revelarlo.

Aries (21 de marzo - 19 de abril) - Javier Milei

Aries es fuego puro: audaz, frontal y competitivo. Como Milei, sos de los que dicen lo que piensan, incluso si eso incomoda. Tenés espíritu de lucha, energía inagotable y una pasión que no se apaga con facilidad.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo) - Juan Domingo Perón

Paciente, constante y amante del orden. Tauro encarna la estrategia y la persistencia de Perón: construís poder con tiempo, disciplina y una visión clara. No te gusta improvisar, preferís el trabajo sólido y la lealtad de quienes te siguen.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio) - Raúl Alfonsín

Comunicativo, racional y con vocación democrática. Géminis vibra con Alfonsín: un orador brillante, capaz de convencer con palabras y empatía. Tu fortaleza está en el diálogo y la inteligencia para tender puentes.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio) - Eva Perón

Emocional, protectora y con un enorme sentido de empatía. Cáncer se identifica con Evita: sentís las causas en lo más profundo del alma y necesitás cuidar, proteger y transformar desde el corazón.

Leo (23 de julio - 22 de agosto) - Néstor Kirchner

Carismático, valiente y con vocación de liderazgo. Leo, como Néstor, tiene una energía magnética que atrae a los demás. Te gusta dirigir, inspirar y dejar huella en la historia.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) - Horacio Rodríguez Larreta

Metódico, organizado y con mentalidad técnica. Virgo comparte la precisión de Larreta: sos de los que prefieren planificar antes que improvisar. Te destacás por la gestión eficiente y los detalles.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) - Sergio Massa

Equilibrado, diplomático y hábil negociador. Libra vibra con Massa: buscás acuerdos, cuidás las formas y sabés adaptarte a distintos contextos. Tu poder está en mantener la armonía, incluso en medio del caos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) - Cristina Fernández de Kirchner

Intensa, decidida y profundamente emocional. Escorpio comparte la fuerza y el magnetismo de Cristina: sos de los que no retroceden, incluso cuando el viento sopla en contra. Tu energía puede transformar o arrasar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) - Elisa Carrió

Idealista, apasionado y con un fuerte sentido moral. Sagitario, como Carrió, busca la verdad sin temer a las consecuencias. Tenés una mirada amplia, filosófica y a veces impredecible, pero siempre auténtica.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) - Arturo Illia

Serio, responsable y con un compromiso ético inquebrantable. Capricornio se identifica con Illia: sos sobrio, austero y guiado por principios. Tu mayor virtud es la coherencia, incluso cuando eso no te da aplausos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero) - Raúl Ricardo Alfonsín (segunda mención intencional, en su faceta reformista) o Fernando “Pino” Solanas

Innovador, rebelde y con visión de futuro. Acuario comparte el espíritu reformista de figuras como Pino Solanas: buscás transformar lo establecido, romper moldes y generar conciencia colectiva.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) - Axel Kicillof

Soñador, empático y profundamente sensible. Piscis vibra con Kicillof: combinás intuición con análisis, y tus decisiones suelen tener un trasfondo emocional. Sos idealista, pero también comprometido con lo que creés justo.

