Lo dicen los astros

Nubarrones en los buenos días: estos son los 3 signos que tienen el peor despertar

Mientras que algunos signos saltan de la cama con una sonrisa, otros arrastran los pies y proyectan un aura de fastidio que puede afectar a cualquiera a su alrededor.

Por Mario Godoy
Hay tres signos que empiezan el día con la peor de las ondas.

Hay tres signos que empiezan el día con la peor de las ondas.

Las estrellas tienen mucho que decir sobre cómo enfrentamos el día, y el momento de levantarse no es la excepción. Mientras que algunos signos saltan de la cama con una sonrisa, otros arrastran los pies y proyectan un aura de fastidio que puede afectar a cualquiera a su alrededor.

Según los astrólogos y diversas interpretaciones del horóscopo, el despertar puede ser particularmente difícil para ciertos signos. Aquí desglosamos quiénes son y por qué la alarma es su archienemiga:

1. Piscis: el eterno soñador que odia volver

Piscis encabeza esta lista como el signo con el despertar más complicado, no por mal humor, sino por una profunda aversión a abandonar su mundo onírico.

  • ¿Por qué les cuesta? Son los soñadores del zodíaco. Amantes de la cama y el descanso, a menudo sienten que la alarma interrumpe la mejor parte de su sueño o les roba el tiempo de introspección matutina.

  • La consecuencia: Necesitan un tiempo considerable para "volver a la Tierra". Suelen arrastrar el cuerpo y la mente, sintiéndose letárgicos y confusos durante el primer rato del día. ¡Intentar hablar con ellos antes de un café fuerte es una misión peligrosa!

2. Sagitario: la aventura espera, pero no tan temprano

Aunque son signos de fuego conocidos por su optimismo y energía, Sagitario no es precisamente fanático del amanecer. Su lucha es más contra la estructura y la obligación que representa la mañana.

  • ¿Por qué les cuesta? Sagitario ama la libertad y la espontaneidad. Madrugar a una hora fija para cumplir con una rutina se siente como una jaula. Su espíritu aventurero se rebela ante la idea de empezar el día "deberes" en lugar de con un viaje o una nueva experiencia.

  • La consecuencia: Pueden mostrarse irascibles y quejumbrosos al despertar. Necesitan un propósito emocionante para levantarse; si la mañana promete aburrimiento, su mal humor está garantizado.

3. Géminis: la mente que no descansa

Para Géminis, el problema no es el sueño, sino el proceso que lo precede. Su mente hiperactiva les juega en contra, resultando en un despertar lleno de fatiga y falta de voluntad.

  • ¿Por qué les cuesta? Géminis suele quedarse despierto demasiado tiempo conversando, navegando o pensando mil cosas a la vez, postergando el descanso. Cuando finalmente duermen, la alarma suele sonar antes de que hayan completado un ciclo de sueño reparador.

  • La consecuencia: Se levantan sintiéndose agotados, a menudo de mal genio y con una voluntad nula para enfrentar la jornada. Su humor es tan cambiante como su personalidad, y un mal despertar puede marcar el tono negativo para el resto del día.

