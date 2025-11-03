Cuidado con las chusmas: conocé cuáles son los tres signos más cizañeros

Los cizañeros están por todos lados, pero hay tres signos que destacan por ser muy buenos en la materia.

La comunidad astrológica ha señalado a tres signos que, aunque lo hacen de manera más sutil o vengativa, son verdaderos maestros en el arte de la cizaña , la intriga y el manejo de los hilos sociales.

A continuación, presentamos a los signos que demuestran que la malicia no siempre necesita gritos, sino a veces solo una buena dosis de veneno y estrategia.

Puesto 1: Escorpio - El arquitecto del chisme vengativo

Escorpio no se involucra en un chisme por diversión o aburrimiento; lo hace por estrategia y venganza. Regido por Plutón, el planeta de la transformación y los secretos, este signo de Agua es un pozo profundo de información que solo se utiliza cuando es estrictamente necesario, o cuando se siente ofendido.

La Táctica: Su cizaña es la más peligrosa porque es calculada y dirigida. Escorpio puede guardar un secreto o una debilidad tuya durante años, esperando el momento justo para usarlo como arma letal. No le interesa el chisme ligero, sino aquel que desestabiliza y destruye la reputación de su objetivo.

El Riesgo: La información que difunde Escorpio es generalmente verdadera (o tiene una base muy sólida), lo que la hace aún más dañina. No buscan entretener, buscan poder y control sobre la narrativa social.

Puesto 2: Cáncer - El manipulador emocional detrás del rumor

Cáncer, el signo regido por la Luna, es emocional, protector y muy apegado a su círculo. Cuando un Cáncer siente que su estabilidad o la de los suyos está amenazada, puede recurrir a la cizaña como mecanismo de defensa y, sobre todo, de manipulación.

La Táctica: Su método es sutil y se centra en el chantaje emocional o en el papel de víctima. Cáncer no lanza el rumor, lo "sufre" o lo "confiesa" con lágrimas, asegurándose de que la persona que lo escuche sienta empatía y se ponga de su lado. Sus chismes a menudo distorsionan los hechos para hacerlo quedar como el ser más inocente o herido de la situación.

El Riesgo: Su cizaña se disfraza de "preocupación" o "confidencia". Es difícil de detectar porque siempre parecen ser los perjudicados, logrando que otros hagan el trabajo sucio de difundir la información en su nombre.

Puesto 3: Sagitario - La bomba de honestidad no solicitada

Sagitario, el signo del filósofo y el aventurero, podría parecer ajeno a la cizaña, pero tiene una debilidad: su brutal y a menudo inoportuna sinceridad. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión, Sagitario tiende a magnificar y a expandir cualquier conocimiento que considere "la verdad".