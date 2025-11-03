Cuidado con las chusmas: conocé cuáles son los tres signos más cizañeros

La comunidad astrológica ha señalado a tres signos que, aunque lo hacen de manera más sutil o vengativa, son verdaderos maestros en el arte de la cizaña, la intriga y el manejo de los hilos sociales.
A continuación, presentamos a los signos que demuestran que la malicia no siempre necesita gritos, sino a veces solo una buena dosis de veneno y estrategia.
Escorpio no se involucra en un chisme por diversión o aburrimiento; lo hace por estrategia y venganza. Regido por Plutón, el planeta de la transformación y los secretos, este signo de Agua es un pozo profundo de información que solo se utiliza cuando es estrictamente necesario, o cuando se siente ofendido.
La Táctica: Su cizaña es la más peligrosa porque es calculada y dirigida. Escorpio puede guardar un secreto o una debilidad tuya durante años, esperando el momento justo para usarlo como arma letal. No le interesa el chisme ligero, sino aquel que desestabiliza y destruye la reputación de su objetivo.
El Riesgo: La información que difunde Escorpio es generalmente verdadera (o tiene una base muy sólida), lo que la hace aún más dañina. No buscan entretener, buscan poder y control sobre la narrativa social.
Cáncer, el signo regido por la Luna, es emocional, protector y muy apegado a su círculo. Cuando un Cáncer siente que su estabilidad o la de los suyos está amenazada, puede recurrir a la cizaña como mecanismo de defensa y, sobre todo, de manipulación.
La Táctica: Su método es sutil y se centra en el chantaje emocional o en el papel de víctima. Cáncer no lanza el rumor, lo "sufre" o lo "confiesa" con lágrimas, asegurándose de que la persona que lo escuche sienta empatía y se ponga de su lado. Sus chismes a menudo distorsionan los hechos para hacerlo quedar como el ser más inocente o herido de la situación.
El Riesgo: Su cizaña se disfraza de "preocupación" o "confidencia". Es difícil de detectar porque siempre parecen ser los perjudicados, logrando que otros hagan el trabajo sucio de difundir la información en su nombre.
Sagitario, el signo del filósofo y el aventurero, podría parecer ajeno a la cizaña, pero tiene una debilidad: su brutal y a menudo inoportuna sinceridad. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión, Sagitario tiende a magnificar y a expandir cualquier conocimiento que considere "la verdad".
La Táctica: Su cizaña es involuntaria y se da por su total falta de tacto. Un Sagitario puede revelar un secreto íntimo de un amigo en medio de una fiesta solo porque le pareció relevante para el chiste o la anécdota del momento. Creen que están compartiendo una verdad profunda, no un chisme.
El Riesgo: Al igual que Aries, su cizaña es un acto impulsivo. Lo peor es que, tras causar el daño, se extrañarán genuinamente de la reacción negativa, pues en su mente, solo estaban siendo "transparentes". Su imprudencia con las palabras lo convierte en un transmisor de discordia, a pesar de sus buenas intenciones.