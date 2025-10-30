jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Con un guiño a D10S, en el día de su cumple: según tu signo, qué tan bueno sos jugando al fútbol

La propuesta se enmarca en un repaso lúdico y astrológico de la calidad y el estilo de juego que caracteriza a cada signo del zodíaco

Por Mario Godoy
Cada signo del zodíaco tiene su particular manera de moverse dentro de una cancha.

Cada signo del zodíaco tiene su particular manera de moverse dentro de una cancha.

En un día en que el planeta fútbol se detiene para honrar el nacimiento de Diego Armando Maradona, cuyo Sol brillaba bajo el signo de Escorpio, la redacción de este periódico ha querido ir más allá del análisis táctico y la estadística para adentrarse en la cancha cósmica. Si las estrellas influyen en nuestra personalidad, ¿podrían dictar también nuestra destreza con la pelota?

Lee además
¡que plomos! cuales son los 3 signos mas insoportables, segun la ia
Astrología

¡Qué plomos! Cuáles son los 3 signos más insoportables, según la IA
Tres signos tendrán que emplearse a fondo para tener el mejor fin de año.
Lo dicen los astros

A puro overol: los tres signos que enfrentarán el mayor desafío en lo que resta del 2025

A continuación, un desglosado lúdico y astrológico de la calidad y el estilo de juego que caracteriza a cada uno de los doce signos del zodíaco:

Signos de fuego: La potencia ofensiva

Son la chispa, la pasión y la energía pura. Líderes naturales, suelen destacarse en posiciones de ataque o donde se requiere audacia.

  • Aries (21 marzo - 19 abril): El delantero goleador

    • Estilo dejuego: Intrépido, directo y explosivo. Abre caminos, no le teme al choque y va siempre hacia adelante sin medir las consecuencias. Son el "cabezazo" que derriba defensas.

    • Punto débil: Les cuesta el juego de equipo. Tienden al individualismo y, si pierden el entusiasmo, pueden apagarse rápidamente.

  • Leo (23 julio - 22 agosto): El goleador estelar

    • Estilo de juego: Brillante, espectacular y con sed de reconocimiento. Destacan en las jugadas individuales, los remates impactantes y son los que hacen la "magia" para el público. Lideran por su presencia.

    • Punto débil: Necesidad de ser el centro de atención. Un pase erróneo puede costarle un berrinche digno de un divo.

  • Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): El volante de aventuras

    • Estilo de juego: Optimista, aventurero y con gran energía. Es el "viajero" del campo, buscando siempre el hueco y manteniendo el espíritu elevado. Le encanta el juego largo y la gambeta arriesgada.

    • Punto débil: Puede tener problemas de compromiso en la marca o la disciplina táctica, ya que siempre busca la libertad.

Signos de tierra: La columna vertebral

La disciplina, la resistencia y la paciencia. Son la roca del equipo, fundamentales en la defensa y el mediocampo de contención.

  • Tauro (20 abril - 20 mayo): El defensor tenaz

    • Estilo de juego: Potente, resistente y terco. No afloja una marca. Se entrena a conciencia y sigue las indicaciones del técnico al pie de la letra. Es imbatible cuando domina la técnica.

    • Punto débil: Toma mal los goles y no acepta fácilmente las decisiones del árbitro. Su lentitud inicial puede costarle piques cortos.

  • Virgo (23 agosto - 22 septiembre): El táctico perfeccionista

    • Estilo de juego: Analítico, responsable y metódico. Juega con la cabeza, buscando el pase perfecto y la posición ideal. Siempre mejora con el tiempo, obsesionado con la técnica impecable.

    • Punto débil: Puede volverse demasiado crítico consigo mismo y con sus compañeros. El exceso de análisis puede quitarle espontaneidad.

  • Capricornio (22 diciembre - 19 enero): El eje central imbatible

    • Estilo de juego: Disciplinado, incansable y con gran resistencia. Son los que más medallas acumulan en el deporte. Juegan pensando en el éxito a largo plazo, son el motor silencioso que no se rinde.

    • Punto débil: Demasiada seriedad y control. Les cuesta la improvisación y el juego "alegre".

Signos de Aire: La creatividad y el vínculo

La inteligencia, la comunicación y la versatilidad. Son clave en la creación de juego y la conexión entre líneas.

  • Géminis (21 mayo - 20 junio): El volante adaptable.

    • Estilo de juego: Adaptable, sociable y muy versátil. Puede jugar en varias posiciones, se relaciona bien con todos sus compañeros. Es el de los pases inesperados, capaz de cambiar de opinión (y de banda) en un segundo.

    • Punto débil: Inconsistencia. Su doble personalidad puede llevarlo de una jugada brillante a un error inexplicable.

  • Libra (23 septiembre - 22 octubre): El armador elegante

    • Estilo de juego: Busca la armonía y el equilibrio en el juego. Siempre intenta el pase justo, estético y que equilibre el ataque y la defensa. Juega con clase y elegancia.

    • Punto débil: Es indeciso. La búsqueda de la perfección puede retrasar un remate o un pase clave.

  • Acuario (20 enero - 18 febrero): El innovador carismático

    • Estilo de juego: Carismático, innovador y muy original. Es el jugador que ensaya la jugada "nunca vista". Se desenvuelve bien en cualquier escenario y es el nexo social del vestuario.

    • Punto débil: Puede ser demasiado mental y distante. Sus ideas geniales a veces están adelantadas a su tiempo (o son irrealizables).

Signos de Agua: La intuición y la emoción

La sensibilidad, la garra y la profundidad emocional. Son el corazón del equipo, con una conexión instintiva con el campo.

  • Cáncer (21 junio - 22 julio): El jugador instintivo

    • Estilo de juego: Juega con el corazón, dejándose llevar por los sentimientos. Su instinto protector lo hace un gran defensor de la portería y la zona. La conexión con su equipo es familiar.

    • Punto débil: Demasiado emocional. Un error o una injusticia arbitral puede desequilibrarlo anímicamente.

  • Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): La garra y la transformación.

    • Estilo de juego: Intenso, apasionado y con una sed de victoria inagotable. Juega al límite, usa la inteligencia psicológica para doblegar al rival. Es el que nunca se da por vencido. (El signo de Diego Maradona)

    • Punto débil: Puede ser demasiado obsesivo y, si se lo propone, vengativo en la cancha (metiendo alguna patada desmedida).

  • Piscis (19 febrero - 20 marzo): El creativo con visión

    • Estilo de juego: Intuitivo, imaginativo y soñador. Tiene una visión de juego que otros no poseen, capaz de dar pases "mágicos" y sorprendentes. Es el artista, el que ve el gol antes de que suceda.

    • Punto débil: Falta de concentración en los momentos cruciales. Se distrae fácilmente y puede "desaparecer" del partido.

Temas
Seguí leyendo

Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho

Profesantes de la alegría: los tres signos que tienen el optimismo como gran aliado

Advertencia para graciosos: el top 3 de los signos más cascarrabias y gruñones

Los pilares de la resiliencia: los tres signos que transforman la tristeza en fortaleza

Los amantes de la tozudez: los tres signos que siempre creen tener la razón

Amantes de la sorpresa: los tres signos que desafían las expectativas en la intimidad

¡Ahí lo tenés...! Estos son los signos más atolondrados, según la astrología

¡Los mecha corta! Estos son los signos más pendencieros

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Milei recibe a los gobernadores, incluido Orrego, para reabrir el diálogo y sumar apoyos a sus reformas
En Casa Rosada

Milei recibe a los gobernadores, incluido Orrego, para reabrir el diálogo y sumar apoyos a sus reformas