Con un guiño a D10S, en el día de su cumple: según tu signo, qué tan bueno sos jugando al fútbol

Cada signo del zodíaco tiene su particular manera de moverse dentro de una cancha.

En un día en que el planeta fútbol se detiene para honrar el nacimiento de Diego Armando Maradona, cuyo Sol brillaba bajo el signo de Escorpio, la redacción de este periódico ha querido ir más allá del análisis táctico y la estadística para adentrarse en la cancha cósmica. Si las estrellas influyen en nuestra personalidad, ¿podrían dictar también nuestra destreza con la pelota?

Lo dicen los astros A puro overol: los tres signos que enfrentarán el mayor desafío en lo que resta del 2025

Astrología ¡Qué plomos! Cuáles son los 3 signos más insoportables, según la IA

A continuación, un desglosado lúdico y astrológico de la calidad y el estilo de juego que caracteriza a cada uno de los doce signos del zodíaco:

Signos de fuego: La potencia ofensiva

Son la chispa, la pasión y la energía pura. Líderes naturales, suelen destacarse en posiciones de ataque o donde se requiere audacia.

Aries (21 marzo - 19 abril): El delantero goleador Estilo dejuego: Intrépido, directo y explosivo. Abre caminos, no le teme al choque y va siempre hacia adelante sin medir las consecuencias. Son el "cabezazo" que derriba defensas. Punto débil: Les cuesta el juego de equipo. Tienden al individualismo y, si pierden el entusiasmo, pueden apagarse rápidamente.

Leo (23 julio - 22 agosto): El goleador estelar Estilo de juego: Brillante, espectacular y con sed de reconocimiento. Destacan en las jugadas individuales, los remates impactantes y son los que hacen la "magia" para el público. Lideran por su presencia. Punto débil: Necesidad de ser el centro de atención. Un pase erróneo puede costarle un berrinche digno de un divo.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): El volante de aventuras Estilo de juego: Optimista, aventurero y con gran energía. Es el "viajero" del campo, buscando siempre el hueco y manteniendo el espíritu elevado. Le encanta el juego largo y la gambeta arriesgada. Punto débil: Puede tener problemas de compromiso en la marca o la disciplina táctica, ya que siempre busca la libertad.



Signos de tierra: La columna vertebral

La disciplina, la resistencia y la paciencia. Son la roca del equipo, fundamentales en la defensa y el mediocampo de contención.

Tauro (20 abril - 20 mayo): El defensor tenaz Estilo de juego: Potente, resistente y terco. No afloja una marca. Se entrena a conciencia y sigue las indicaciones del técnico al pie de la letra. Es imbatible cuando domina la técnica. Punto débil: Toma mal los goles y no acepta fácilmente las decisiones del árbitro. Su lentitud inicial puede costarle piques cortos.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre): El táctico perfeccionista Estilo de juego: Analítico, responsable y metódico. Juega con la cabeza, buscando el pase perfecto y la posición ideal. Siempre mejora con el tiempo, obsesionado con la técnica impecable. Punto débil: Puede volverse demasiado crítico consigo mismo y con sus compañeros. El exceso de análisis puede quitarle espontaneidad.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero): El eje central imbatible Estilo de juego: Disciplinado, incansable y con gran resistencia. Son los que más medallas acumulan en el deporte. Juegan pensando en el éxito a largo plazo, son el motor silencioso que no se rinde. Punto débil: Demasiada seriedad y control. Les cuesta la improvisación y el juego "alegre".



Signos de Aire: La creatividad y el vínculo

La inteligencia, la comunicación y la versatilidad. Son clave en la creación de juego y la conexión entre líneas.

Géminis (21 mayo - 20 junio): El volante adaptable. Estilo de juego: Adaptable, sociable y muy versátil. Puede jugar en varias posiciones, se relaciona bien con todos sus compañeros. Es el de los pases inesperados, capaz de cambiar de opinión (y de banda) en un segundo. Punto débil: Inconsistencia. Su doble personalidad puede llevarlo de una jugada brillante a un error inexplicable.

Libra (23 septiembre - 22 octubre): El armador elegante Estilo de juego: Busca la armonía y el equilibrio en el juego. Siempre intenta el pase justo, estético y que equilibre el ataque y la defensa. Juega con clase y elegancia. Punto débil: Es indeciso. La búsqueda de la perfección puede retrasar un remate o un pase clave.

Acuario (20 enero - 18 febrero): El innovador carismático Estilo de juego: Carismático, innovador y muy original. Es el jugador que ensaya la jugada "nunca vista". Se desenvuelve bien en cualquier escenario y es el nexo social del vestuario. Punto débil: Puede ser demasiado mental y distante. Sus ideas geniales a veces están adelantadas a su tiempo (o son irrealizables).



Signos de Agua: La intuición y la emoción

La sensibilidad, la garra y la profundidad emocional. Son el corazón del equipo, con una conexión instintiva con el campo.