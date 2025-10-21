¡Ahí lo tenés...! Estos son los signos más atolondrados, según la astrología

La astrología revela que algunos signos del zodiaco viven corriendo, piensan después de actuar y suelen meterse en más de un lío por su impulsividad. Conocé cuáles son los más atolondrados del horóscopo y por qué no pueden quedarse quietos.

Cuando se trata de energía y acción, Aries encabeza la lista. Regido por Marte, el planeta de la guerra y la velocidad, este signo de fuego es puro impulso. Actúan antes de pensar y muchas veces terminan diciendo “¿para qué hice eso?”. Su entusiasmo es contagioso, pero su falta de paciencia los lleva directo a situaciones caóticas.

Géminis: mil pensamientos, cero filtros

Es el signo del cambio constante. Habla, opina, se entusiasma, se contradice… todo al mismo tiempo. Su mente va tan rápido que a veces su cuerpo no puede seguirle el ritmo. Saltan de una idea a otra, olvidan compromisos y suelen meterse en confusiones por actuar sin terminar de procesar lo que sienten o piensan.

Sagitario: el aventurero sin GPS

El fuego los impulsa a explorar sin medir consecuencias. Son los que salen de viaje sin mapa, se anotan en proyectos sin leer la letra chica y cambian de rumbo a último momento. Su optimismo y espíritu libre los salvan de muchos errores, pero su falta de planificación puede jugarles malas pasadas.

Acuario: genio, pero distraído

El atolondramiento viene por el lado mental. Este signo de aire vive en su propio mundo de ideas futuristas y teorías imposibles. Mientras los demás intentan entender lo que pasa, ellos ya están en otro tema. Olvidan citas, pierden cosas y a veces parecen desconectados de la realidad… aunque suelen tener razón antes que nadie.

Piscis: soñador y despistado

Cierra el ranking con su estilo caótico y encantador. Su mente flota entre la fantasía y la realidad, por lo que muchas veces se olvidan de lo que tenían que hacer o llegan tarde porque se distrajeron con una canción. Son sensibles, creativos y dulces, pero definitivamente no los más organizados del zodiaco.

En resumen, si tenés cerca a un Aries, Géminis, Sagitario, Acuario o Piscis, ya sabés: la calma no es su fuerte. Pero gracias a ellos, la vida nunca es aburrida. Su energía espontánea, su humor y su capacidad para improvisar los convierten en los protagonistas de las historias más divertidas del zodiaco.