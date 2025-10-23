jueves 23 de octubre 2025

Pasiones del Interior

La Planta y el amor de toda una vida

Hugo y María se conocieron en el club 52 años atrás y desde entonces permanecen unidos no sólo por la familia que forjaron, sino también por la pasión que le despiertan los colores de la institución calingastina, la cual fue testigo de un romance que hasta hoy mantiene la llama encendida.

Por Luz Ochoa
Hay quienes dicen que el primer gran amor es el club porque, así como te da alegrías, te hace sentir especial y lo darías todo por él, también te rompe el corazón y te enseña a que la vida está hecha de victorias, pero también de derrotas. Esas sensaciones podrían valer por dos para los protagonistas de la nota, que se conocieron en club, se enamoraron y hasta hoy permanecen unidos.

Club Atlético La Planta. 
Pasiones del Interior

Atlético La Planta, el club del '77 que se fundó por trabajadores y bordea el Río Calingasta
periodistas mendocinos sobre el momento critico de godoy cruz: si pierde con san martin, desciende
Video

Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

Es que Hugo Paulino Astudillo y María Julio, de niños, se hicieron hinchas del Club Atlético La Planta, fueron jugadores de la institución calingastina y, de adolescentes, entre partido y partido y entre baile y baile, flecharon. Hoy, a sus 71 y 70 años, respectivamente, la historia continúa no sólo con una familia a cuestas, sino también con un vínculo inquebrantable con el escudo celeste y blanco.

DSC_0228

Si bien hoy disfrutan de las nuevas instalaciones, situadas al margen del Río Calingasta y a espaldas del cerro “El Calvario”, quienes se muestran orgullosos por el campo de juego que representa un verdadero oasis recuerdan que todo inició en otro lugar, donde inicialmente estuvo emplazada la cancha de La Planta. María nació al lado y Hugo llegó al mismo sitio a sus 10 años.

Vecinos de la entidad que daba sus primeros pasos, pues en 1977 fue oficialmente fundada, comenzaron a compartir algo más que el gusto por la pelota. Ambos integraban los equipos que competían en los campeonatos del fútbol de aquel entonces y, con amigos en común, sumado a la vida social que el club les proporcionaba, surgió el amor.

DSC_0232

Nos conocimos en el club, nos enamoramos, muy jóvenes nos casamos, teníamos 19 años y acá estamos todavía, 52 años han pasado”, reconoce Hugo, que además de futbolista fue dirigente con apenas 15 años. “Era medio intruso, me gustaba trabajar para el club, fui secretario, presidente”, destaca.

Sin embargo, no estuvo solo en su rol activo dentro de la institución, ya que su novia y, posteriormente, su esposa también acompañaría en la realización de tareas para beneficio de La Planta. “He colaborado, he lavado camisetas, porque me gusta”, asegura la misma solía lavar cerca de 6 juegos de camisetas por semana y de la forma más rudimentaria. “Lo hacía a mano porque no había lavarropas”, recuerda.

María Julio le entregó el trabajo del lavado de camisetas a la esposa del presidente Gabriel Ibaceta

Más allá del sacrificio que ello le significaba, María admite que, entre su trabajo como madre de cinco niños, se daba el lugar para ayudar porque valía la pena. “Me hacía el tiempo para lavar porque me gustaba colaborar con el club y por eso estoy acá, porque me gusta el club”, detalla.

Fruto del amor, nacieron 5 hijos, cuatro varones y una mujer, a lo que con el paso del tiempo se agregaron 8 nietos y un bisnieto. Afortunadamente para el matrimonio, todos “plantinos”.

Apasionados por el albiceleste calingastino confiesan que La Planta representa mucho más que un club. “El club significa todo, empecé de chico y hasta hoy sigo. Para mí, es amigos, diversión, responsabilidad, respeto y humildad”, sostiene Hugo que aún juega en la División de Veteranos y añade: “Para nosotros el club ha sido todo y lo sigue siendo. Es un orgullo ser plantino ”.

Por su parte, María, pionera que desafió prejuicios jugando al fútbol en otras épocas (aunque esa es otra historia), La Planta es hogar. “El club representa otra casa para mí, porque siempre hemos estado y seguimos estando, aquí cosechamos amigos, compañeros y también una familia”, concluye.

Con cuatro nietos que juegan para el club, encuentran la forma de seguir ligados a él y de no fallar al compromiso que asumieron: el de alentar a los colores y, tal parece, sería similar al que suscribieron en tanto en la iglesia como en el registro civil, es decir, hasta que la muerte los separe.

