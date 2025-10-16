jueves 16 de octubre 2025

Lo dicen los astros

Los tres signos más propensos a preocuparse en exceso por la salud

Mientras algunos signos se caracterizan por una actitud despreocupada, otros tienden a llevar la preocupación por su estado físico y mental a un nivel constante

Por Mario Godoy
No está mal estar pendiente de la salud, pero hay tres signos que lo hacen en exceso.



En el fascinante mundo de la astrología, se cree que cada signo zodiacal posee una predisposición única no solo en su carácter y destino, sino también en su manera de abordar la salud y el bienestar. Mientras algunos nativos se caracterizan por una actitud despreocupada, otros tienden a llevar la preocupación por su estado físico y mental a un nivel constante, llegando en ocasiones a ser catalogados como hipocondríacos.

Según diversas fuentes astrológicas, hay tres signos que sobresalen por su tendencia a sentirse "enfermos" o, al menos, a darle una atención excesiva a cualquier pequeña dolencia, transformando un simple estornudo en una potencial crisis de salud.

A continuación, desglosamos los tres signos más propensos a esta constante preocupación y las razones detrás de esta tendencia:

1. Virgo - El perfeccionista de la salud

Virgo, un signo de Tierra regido por Mercurio, es conocido por su meticulosidad, su necesidad de orden y su atención al detalle. Estas cualidades, aplicadas a su salud, lo convierten en el candidato número uno a la hipocondría o, al menos, a una preocupación constante.

  • ¿Por qué se preocupa? Su naturaleza perfeccionista no tolera el desorden ni la imperfección, y ¿qué es una enfermedad sino un desorden en el cuerpo? Son expertos en auto-diagnósticos gracias a su habilidad para analizar y clasificar cada síntoma. Cualquier pequeña molestia es inmediatamente investigada y, a menudo, magnificada en su mente.

  • Punto Débil Físico: El sistema digestivo (intestinos y estómago). Es común que las tensiones y ansiedades de Virgo se somatizen en problemas estomacales o digestivos.

  • El consejo astral: Necesitan aprender a delegar y soltar el control, incluso sobre su propio cuerpo. La meditación y el yoga pueden ser excelentes herramientas para calmar su mente hiperactiva y disminuir la autocrítica.

2. Libra - El buscador de armonía que teme al desequilibrio

Aunque Libra, regido por Venus, se asocia con la belleza y la armonía, en el fondo son un signo de Aire que busca el equilibrio de manera incansable. Esta búsqueda de la balanza perfecta incluye su salud, lo que puede llevar a una preocupación desmedida cuando sienten que algo está "fuera de lugar".

  • ¿Por qué se preocupa? Les aterra la idea de un desequilibrio físico que rompa su paz y armonía. Si bien a veces evitan ir al médico por miedo al diagnóstico, cuando sienten un dolor, necesitan desesperadamente la validación de que no es grave. Suelen dramatizar un poco sus padecimientos, buscando apoyo y seguridad en los demás.

  • Punto Débil Físico: El sistema renal y la región lumbar. Las tensiones y los problemas de relación que intentan evitar pueden manifestarse en problemas de espalda o riñones.

  • El consejo astral: Deben aprender a establecer límites saludables en sus relaciones para no absorber la energía negativa de otros, que también puede afectar su estado de ánimo y, por ende, su sensación de bienestar físico.

3. Cáncer - El emotivo que somatiza

Cáncer, un signo de Agua regido por la Luna, es profundamente emocional y sensible. Suelen absorber las energías y los sentimientos de su entorno, y tienen una tendencia marcada a llevar sus cargas emocionales en el cuerpo, manifestándolas como dolencias físicas.

  • ¿Por qué se preocupa? Como signo asociado al hogar y la nutrición, su conexión con el cuerpo es íntima, pero también vulnerable. Cáncer tiende a cargar con pesos emocionales ajenos, y su gran sensibilidad hace que las tensiones y el estrés se manifiesten fácilmente como síntomas físicos. A menudo, su preocupación por la salud es un reflejo de su ansiedad o inseguridad emocional.

  • Punto Débil Físico: El sistema digestivo (estómago y pecho). Los trastornos psicosomáticos son comunes en Cáncer, y la ansiedad suele golpearles directamente en el estómago.

  • El consejo astral: Es crucial que aprendan a expresar sus emociones en lugar de reprimirlas. Las técnicas de relajación y el apoyo terapéutico son especialmente beneficiosos para este signo, ayudándoles a distinguir entre una dolencia real y una somatización de sus sentimientos.

