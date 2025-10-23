Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Una profunda tristeza envuelve a Sarmiento tras la muerte de Agustina Álvarez , una adolescente que falleció el pasado miércoles luego de sufrir una peritonitis.

Según informaron medios locales a este diario, la joven había acudido días antes al Hospital de Los Berros debido a vómitos y malestar. Tras ser atendida, regresó a su casa, pero su cuadro se agravó y debió ser trasladada posteriormente al Hospital Rawson, donde lamentablemente perdió la vida.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad educativa de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, donde Agustina cursaba sexto año, primera división. Desde la institución la recordaron con un mensaje cargado de dolor: “Su legado permanecerá en cada recuerdo compartido”.

El caso conmovió a los vecinos de Sarmiento, que expresaron su pesar y acompañamiento a la familia a través de las redes sociales.