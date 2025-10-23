jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Agustina Álvarez, alumna de 6° 1° de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, falleció el último miércoles. Días previos, sufrió vómitos, la asistieron y regresó a su casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una profunda tristeza envuelve a Sarmiento tras la muerte de Agustina Álvarez, una adolescente que falleció el pasado miércoles luego de sufrir una peritonitis.

Lee además
prision preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de emir: se desligo y dijo que salio corriendo por miedo
Tribunales

Prisión preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de Emir: se desligó y dijo que salió corriendo por miedo
se robaron a sheila en rawson, se la vendieron a un vecino y los atraparon: uno de los ladrones hace dias salio de la carcel
Justicia

Se robaron a "Sheila" en Rawson, se la vendieron a un vecino y los atraparon: uno de los ladrones hace días salió de la cárcel

Según informaron medios locales a este diario, la joven había acudido días antes al Hospital de Los Berros debido a vómitos y malestar. Tras ser atendida, regresó a su casa, pero su cuadro se agravó y debió ser trasladada posteriormente al Hospital Rawson, donde lamentablemente perdió la vida.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad educativa de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, donde Agustina cursaba sexto año, primera división. Desde la institución la recordaron con un mensaje cargado de dolor: “Su legado permanecerá en cada recuerdo compartido”.

El caso conmovió a los vecinos de Sarmiento, que expresaron su pesar y acompañamiento a la familia a través de las redes sociales.

image

Temas
Seguí leyendo

Condenan a un kinesiólogo de Caucete por abusar sexualmente de una adolescente

Detienen a dos jóvenes acusados de asaltar a conductores de Uber y Didi

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan

Un auto se incendió dentro de un taller mecánico: sufrió importantes daños

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Operativo contrarreloj: bomberos salvaron a un caballo atrapado en un pozo en Pocito

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿donde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

EMICAR explicó por qué no hay plásticos para los carnets de conducir en San Juan e informaron cuándo creen que se regularizará la situación.
Servicios

Desconcierto por la falta de plásticos para los carnets en San Juan: cuándo se solucionará, según EMICAR

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué propone

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan
Atención inversores

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan

En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)
Controles

Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan