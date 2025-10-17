viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Cultores del qué dirán: los signos que buscan la aprobación ajena para sentirse plenos

Mientras que la búsqueda de la felicidad debería ser un camino interno, para ciertos signos el reconocimiento y la validación externa se vuelven componentes esenciales para experimentar la plenitud

Por Mario Godoy
La felicidad y plenitud de algunos signos están muy condicionadas al qué dirán de los demás.

La felicidad y plenitud de algunos signos están muy condicionadas al qué dirán de los demás.

El universo astrológico revela que, si bien cada persona tiene sus fortalezas internas, algunos signos parecen necesitar el espejo de la mirada ajena para cimentar su propia valía. La aceptación, el cariño o la admiración se convierten en el motor que les permite sentirse verdaderamente plenos.

Lee además
No está mal estar pendiente de la salud, pero hay tres signos que lo hacen en exceso.
Lo dicen los astros

Los tres signos más propensos a preocuparse en exceso por la salud
La infidelidad no es exclusiva de algunos signos, más alguno de ellos son más proclives a caer en la tentación.
Lo dicen los astros

¡Cuidadito!: los tres signos más proclives a caer en la tentación de la infidelidad

Mientras que la búsqueda de la felicidad debería ser un camino interno, para ciertos signos zodiacales el reconocimiento y la validación externa se vuelven componentes esenciales para experimentar la plenitud. A través de un análisis de las tendencias astrológicas, se identifican a los perfiles que más luchan por separar su bienestar de la opinión de su entorno.

Leo: la necesidad imperiosa de admiración

El rey del zodíaco, Leo (23 de julio - 22 de agosto), irradia carisma y liderazgo, pero detrás de su majestuosa fachada se esconde una profunda necesidad de ser el centro de atención y de recibir admiración constante. Para un Leo, ser valorado no solo por sus acciones, sino por lo que representa, alimenta su autoestima y su identidad.

La falta de reconocimiento o el sentirse ignorado puede herir profundamente su orgullo, llevándolo a comportamientos más intensos o dramáticos para recuperar los reflectores. Su plenitud está directamente ligada a la ovación de su público; sin ese aplauso, su energía puede apagarse y dar paso a la frustración.

Cáncer: el anhelo de afecto constante

Gobernado por la Luna, Cáncer (21 de junio - 22 de julio) es, por naturaleza, uno de los signos más emocionales, empáticos y sensibles. Su mundo gira en torno a los afectos y la seguridad emocional. Este signo requiere un flujo constante de cariño y cuidado para sentirse seguro y "en casa".

La aceptación, para Cáncer, se traduce en ser amado y protegido. Si bien son leales y protectores, su gran sensibilidad los hace inseguros y dependientes de la reciprocidad afectiva. Sin ese refugio de amor, pueden volverse absorbentes, ansiosos o incluso encerrarse en su caparazón, pues su bienestar está intrínsecamente ligado a la paz y la conexión que encuentra en los demás. La aprobación ajena es la garantía de que son dignos de amor.

Géminis: la búsqueda de inclusión y conexión social

Géminis (21 de mayo - 20 de junio), el signo de la comunicación y la dualidad, valora profundamente su vida social y la conexión con su círculo. La plenitud para Géminis a menudo se encuentra en sentirse parte de un grupo, ser aceptado por sus amigos y poder integrarse sin problemas.

Esta necesidad de validación se evidencia especialmente en sus relaciones, donde la aprobación de sus amigos sobre su pareja puede ser crucial para su seguridad. Al ser el "camaleón" del zodíaco, a veces pueden volverse inseguros sobre su verdadera identidad y buscan en la aprobación social la confirmación de que están tomando las decisiones correctas y que su compañía es valiosa y apreciada.

Capricornio: aprobación a través de los logros

Aunque se muestran disciplinados y reservados, Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) no escapa a la necesidad de validación, aunque la canaliza de manera distinta. Su búsqueda de aceptación se centra en el reconocimiento de sus logros, su estatus y su disciplina.

Para un Capricornio, la plenitud no se logra con halagos vacíos, sino con el respeto y la admiración que provienen del éxito tangible. Necesitan que su entorno reconozca su esfuerzo y su ascenso social o profesional. Sentirse valorados por su competencia y su seriedad profesional es la forma en que este signo asegura su lugar en el mundo y, por ende, su sensación de plenitud.

Temas
Seguí leyendo

Un mimoso viaje a las estrellas: los tres signos que te hacen tocar el cielo en la intimidad

Mentes brillantes: los 3 signos con el cerebro más afilado para resolver cualquier tipo de crisis

Según la astrología, de qué signo serían los personajes de Breaking Bad

No da para más: los 3 signos que deben aprender a imponer sus sentimientos para proteger su corazón

De qué signos serían los personajes de Los Simpsons, según la astrología

Chau a la cara de perro: estos 3 signos deben modificar comportamientos para no perder amistades

¡Lluvia de plata! Estos son los tres signos que tendrán más suerte con el dinero durante octubre

Según la astrología, qué signos son una decepción en la intimidad

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Te Puede Interesar

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo video
Hito en salud

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos
Rawson

Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos

Imagen ilustrativa
Preocupación

Alarma en un colegio de San Juan: denuncian que un estudiante ingresó con un arma de aire comprimido

Que no te roben el corazon ni el auto, el novedoso cartel que asoma en la Avenida del Mar, en La Serena.
Tiempo en Chile

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales
Informe especial

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales