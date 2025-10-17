viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Horóscopo

¡Los alcancía de yeso! Cuáles son los signos más tacaños con el dinero

Según la astrología, hay signos del zodiaco que son verdaderos guardianes de sus ahorros. Prudentes, calculadores y con olfato financiero, algunos parecen tener una alcancía invisible que nunca se rompe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tacaños signos horoscopo zociado astrologia dinero

En el universo de la astrología, no todos los signos del zodiaco viven el dinero de la misma forma. Algunos lo disfrutan sin culpa, mientras que otros piensan dos veces antes de abrir la billetera. La tacañería -o el arte de cuidar el bolsillo- tiene sus representantes estelares.

Lee además
segun la astrologia, que signos son una decepcion en la intimidad
Horóscopo

Según la astrología, qué signos son una decepción en la intimidad
La felicidad y plenitud de algunos signos están muy condicionadas al qué dirán de los demás.
Lo dicen los astros

Cultores del qué dirán: los signos que buscan la aprobación ajena para sentirse plenos

A continuación, te contamos cuáles son los signos más “agarrados” del zodiaco, esos que siempre tienen una excusa perfecta para no gastar de más.

Capricornio: el estratega del ahorro

Es el signo más responsable con las finanzas. No se trata de tacañería, sino de una mentalidad práctica y previsora. Antes de hacer una compra, analiza si realmente la necesita. Su lema podría ser: “No gasto, invierto”. Por eso, suelen tener una economía estable y un futuro bien planificado.

Virgo: el ahorrador meticuloso

Llevan la organización al extremo, y el dinero no es la excepción. Les gusta tener control de cada gasto y evitan los excesos. Prefieren reparar antes que reemplazar y siempre buscan ofertas o promociones. Si prestás plata a un Virgo, seguro te la devuelve hasta con intereses simbólicos.

Tauro: el dueño de la alcancía

Disfruta del confort y los placeres materiales, también tiene un lado conservador. No soporta la idea de quedarse sin dinero y, por eso, guarda cada moneda como si fuera oro. A veces, su amor por la seguridad económica puede hacerlo parecer un poco tacaño, pero en realidad se trata de proteger su estabilidad.

Escorpio: el controlador financiero

No confía fácilmente, y eso incluye su relación con el dinero. Sabe exactamente cuánto tiene, cuánto gasta y quién le debe algo. Es celoso de sus recursos y prefiere invertir en cosas que le den poder o seguridad. No derrocha, y si puede evitar un gasto, lo hará.

Cáncer: el guardián del hogar (y del bolsillo)

Cuida el dinero como cuida a su familia. Gasta solo en lo que considera necesario y, sobre todo, en lo que protege su hogar. No le gusta endeudarse y prefiere tener un “colchón” de seguridad. Por eso, sus seres queridos lo ven como alguien prudente, aunque a veces parezca un poco “manito de yeso”.

Si bien algunos pueden parecer tacaños, lo cierto es que estos signos simplemente valoran la estabilidad y la seguridad económica. La astrología no los juzga: solo revela que, para ellos, ahorrar no es una obligación, sino una forma de estar tranquilos.

Temas
Seguí leyendo

Los tres signos más propensos a preocuparse en exceso por la salud

¡Cuidadito!: los tres signos más proclives a caer en la tentación de la infidelidad

Un mimoso viaje a las estrellas: los tres signos que te hacen tocar el cielo en la intimidad

Mentes brillantes: los 3 signos con el cerebro más afilado para resolver cualquier tipo de crisis

Según la astrología, de qué signo serían los personajes de Breaking Bad

No da para más: los 3 signos que deben aprender a imponer sus sentimientos para proteger su corazón

De qué signos serían los personajes de Los Simpsons, según la astrología

Chau a la cara de perro: estos 3 signos deben modificar comportamientos para no perder amistades

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La felicidad y plenitud de algunos signos están muy condicionadas al qué dirán de los demás.
Lo dicen los astros

Cultores del qué dirán: los signos que buscan la aprobación ajena para sentirse plenos

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Te Puede Interesar

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana
Paren en Off

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana

Por Redacción Tiempo de San Juan
El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre
Buenas noticias

El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata
Educación

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata