¡Cuidadito!: los tres signos más proclives a caer en la tentación de la infidelidad

La infidelidad no es exclusiva de algunos signos, más alguno de ellos son más proclives a caer en la tentación.

La astrología, ese ancestral arte de interpretar la influencia de los astros en la personalidad humana, ofrece un mapa fascinante sobre nuestras inclinaciones y comportamientos en el amor. Uno de los temas más candentes y polémicos es, sin duda, la fidelidad. Aunque cada persona es un universo y el libre albedrío es clave, la tradición astrológica y diversos estudios del horóscopo coinciden en señalar a tres signos como los que, por su naturaleza, se sienten más tentados a cruzar la línea del compromiso.

Lo dicen los astros Mentes brillantes: los 3 signos con el cerebro más afilado para resolver cualquier tipo de crisis

Lo dicen los astros Un mimoso viaje a las estrellas: los tres signos que te hacen tocar el cielo en la intimidad

Aquí te presentamos el podio de los signos que, según los astrólogos, son más proclives a la infidelidad, y las razones detrás de esta reputación:

1. Géminis: el eterno buscador de novedad

Encabezando a menudo las listas, el signo de los gemelos (mayo 21 - junio 20) es conocido por su naturaleza dual, curiosa e intelectualmente inquieta. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el movimiento, Géminis se aburre con facilidad y necesita una constante estimulación mental y emocional.

¿Por qué es propenso? Su incesante búsqueda de novedad y su habilidad para mantener múltiples conversaciones y amistades simultáneas pueden llevarlo a entablar conexiones que, sin buscarlo activamente, se vuelven íntimas. La rutina es su némesis, y si la pareja no logra mantener "la chispa" del desafío y la variedad, un Géminis puede buscar esa excitación en otros horizontes.

2. Sagitario: el amante de la libertad, la tentación y la aventura

En segundo lugar, encontramos al arquero del zodiaco (noviembre 22 - diciembre 21). Sagitario es un signo de fuego regido por Júpiter, asociado a la expansión, los viajes y la filosofía. Su lema es la libertad y la aversión a sentirse atado o enjaulado.

¿Por qué es propenso? Su espíritu aventurero y su necesidad de explorar (tanto el mundo como nuevas experiencias) se traducen a veces en una dificultad para comprometerse totalmente con una sola persona o situación. Cuando Sagitario siente que la relación coarta su independencia o cae en la monotonía, su impulso irrefrenable por la aventura puede llevarlo a buscar emociones y conquistas fuera del vínculo establecido.

3. Libra: el seductor indeciso que necesita admiración

El signo de la balanza (septiembre 23 - octubre 22) ocupa el tercer puesto, aunque a menudo sorprende a muchos. Regido por Venus, el planeta del amor y la belleza, Libra es el gran coqueto y socializador del zodiaco, buscando armonía y equilibrio, pero también la admiración constante.