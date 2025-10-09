jueves 9 de octubre 2025

Lo dicen los astros

No da para más: los 3 signos que deben aprender a imponer sus sentimientos para proteger su corazón

La clave para estos signos no está en volverse fríos, sino en reconocer que el amor propio es un límite esencial.

Por Mario Godoy
Hay signos que necesitan anteponer sus sentimientos para no salir lastimados.

Hay signos que necesitan anteponer sus sentimientos para no salir lastimados.

El zodiaco no solo revela nuestras fortalezas, sino también las áreas donde necesitamos crecer. En el complejo mapa de las relaciones y las emociones, hay ciertos signos que, por su naturaleza empática, su deseo de paz o su tendencia al sacrificio, corren un mayor riesgo de sufrir desgaste emocional si no aprenden a establecer una barrera protectora.

La clave para estos signos no está en volverse fríos, sino en reconocer que el amor propio es un límite esencial. Comunicar lo que sienten con claridad y firmeza es su gran desafío para mantener relaciones sanas y evitar salir lastimados.

A continuación, los tres signos que, según la astrología, deben empezar a imponer sus sentimientos y límites para cuidar su bienestar emocional:

1. Cáncer: el guardián que olvida proteger sus sentimientos

Regido por la Luna y con el Agua como elemento, Cáncer es, por excelencia, el signo más sensible y nutritivo del zodiaco. Su enorme corazón y su profunda empatía lo llevan a absorber las emociones de su entorno, convirtiéndose en el paño de lágrimas y el cuidador incondicional de los demás.

¿Por qué debe imponer sus sentimientos?

Su instinto protector se dirige tanto hacia su familia y pareja que a menudo se olvida de sí mismo. Los Cáncer tienden a cargar con pesos emocionales ajenos o a sacrificar sus propias necesidades por mantener la estabilidad de otros. Si no aprenden a decir "no" y a diferenciar sus sentimientos de los de los demás, acumulan resentimiento y agotamiento. Para un Cáncer, imponer sus sentimientos es un acto de supervivencia emocional, crucial para evitar ser herido por la constante entrega.

2. Libra: el buscador de armonía que teme al conflicto

Libra, regido por Venus y representado por la balanza, tiene como motor la búsqueda de la armonía, la justicia y el equilibrio en sus relaciones. Es el gran mediador del zodiaco, conocido por su diplomacia y su buen talante.

¿Por qué debe imponer sus sentimientos?

El problema de Libra es que su aversión al conflicto es tan fuerte que a menudo cede demasiado para mantener la paz superficial. Prefiere callar sus verdaderos sentimientos, deseos o desacuerdos antes que generar una discusión. Esta tendencia a "tragar" sus necesidades lo lleva a relaciones dependientes o desequilibradas, donde se siente desdibujado o poco valorado. Para que una relación sea justa, Libra debe animarse a romper la calma momentánea, expresar sus límites y pedir lo que realmente necesita, incluso si eso genera una conversación incómoda. Su bienestar depende de su capacidad para negociar sin perder su propia esencia.

3. Piscis: el soñador que se pierde en la empatía

El último signo de Agua, Piscis, es conocido por su sensibilidad, su intuición y su capacidad para fundirse con el otro. Su empatía es tan vasta que a veces carece de fronteras claras entre su mundo emocional y el de quienes lo rodean.

¿Por qué debe imponer sus sentimientos?

La naturaleza de Piscis lo hace sumamente vulnerable. No solo siente profundamente, sino que también absorbe los problemas y el sufrimiento ajeno como si fueran propios. Su espíritu soñador y a veces evasivo puede llevarlo a postergar la confrontación de la realidad o a idealizar a las personas, lo que inevitablemente conduce a la desilusión y el dolor. Para evitar el desgaste, Piscis debe practicar el discernimiento; es decir, diferenciar qué le corresponde y qué no. Imponer sus sentimientos significa establecer límites firmes para no perder su individualidad en el amor y proteger su energía de las influencias externas.

