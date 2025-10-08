De qué signos serían los personajes de Los Simpsons, según la astrología

Los fanáticos de Los Simpsons siempre han debatido sobre la personalidad de cada miembro de la familia amarilla más famosa de la televisión. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de qué signo serían según la astrología ? A continuación, repasamos qué signo del zodíaco se ajusta mejor a cada personaje, teniendo en cuenta sus actitudes, emociones y comportamientos más característicos.

Amante de la comida, la comodidad y el placer, Homero encarna perfectamente el espíritu de Tauro. Este signo, regido por Venus, disfruta de los pequeños placeres de la vida y no se complica demasiado. Su pereza ocasional y su amor por la rutina son rasgos típicos de los taurinos.

Marge Simpson – Cáncer

Protectora, hogareña y sensible, Marge refleja las cualidades más maternales de Cáncer. Su prioridad siempre es el bienestar de su familia, y su gran intuición la ayuda a mantener el equilibrio en medio del caos que suele reinar en Springfield.

Bart Simpson – Aries

Rebelde, impulsivo y lleno de energía, Bart no puede ser de otro signo que Aries. Siempre busca acción, diversión y nuevos desafíos, aunque muchas veces sin medir las consecuencias. Su espíritu aventurero y su liderazgo natural lo hacen el típico “primer signo del zodíaco”.

Lisa Simpson – Virgo

Organizada, inteligente y con un fuerte sentido de la justicia, Lisa encaja perfectamente en Virgo. Es analítica, crítica y busca constantemente la perfección. Además, su amor por el conocimiento y el orden la convierte en la más racional de la familia.

Maggie Simpson – Piscis

Soñadora, tranquila y empática, Maggie representa al signo Piscis. Aunque no hable, su sensibilidad y conexión con el entorno muestran una naturaleza espiritual y profunda, propia de los piscianos.

Ned Flanders – Libra

Amable, equilibrado y siempre dispuesto a ayudar, Flanders es un claro Libra. Ama la armonía, evita los conflictos y busca mantener la paz con todos, incluso con su gruñón vecino Homero.

Mr. Burns – Capricornio

Ambicioso, estratega y amante del poder, Mr. Burns es un Capricornio de manual. Su necesidad de control y su obsesión por el éxito reflejan el costado más frío y calculador del signo regido por Saturno.

Más personajes de Los Simpsons y sus signos

Moe Szyslak – Escorpio

Intenso, misterioso y con un humor un tanto oscuro, Moe se identifica con Escorpio. Este signo se caracteriza por su profundidad emocional, su lealtad y su tendencia a vivir con intensidad cada experiencia, incluso las más trágicas.

Milhouse Van Houten – Cáncer

Sensible, tímido y soñador, Milhouse tiene todo lo que define a Cáncer. Vive sus emociones a flor de piel, idealiza a su amiga Lisa y busca constantemente afecto y contención.

Krusty el Payaso – Leo

Extrovertido, carismático y amante del protagonismo, Krusty es un Leo en toda regla. Este signo disfruta estar en el centro de la atención, brillar ante el público y recibir el reconocimiento que cree merecer.

Seymour Skinner – Virgo

Perfeccionista, estructurado y obsesionado con el orden, Skinner también comparte rasgos con Virgo. Su disciplina, su respeto por las normas y su necesidad de control son parte esencial de su personalidad.

Ralph Wiggum – Piscis

Imaginativo, inocente y un poco distraído, Ralph es la representación más pura de Piscis. Vive en su propio mundo y ve la realidad de una forma distinta, característica muy típica de los piscianos más soñadores.

Apu Nahasapeemapetilon – Capricornio

Responsable, trabajador y ambicioso, Apu encarna el esfuerzo y la dedicación de Capricornio. Su ética laboral y su disciplina lo convierten en uno de los personajes más perseverantes de Springfield.

Patty y Selma Bouvier – Acuario

Independientes, irreverentes y poco convencionales, Patty y Selma reflejan el espíritu rebelde de Acuario. Son auténticas, van contra la corriente y no temen mostrar su desdén por lo tradicional.

La astrología no solo sirve para conocernos mejor, sino también para entender por qué ciertos personajes nos resultan tan familiares. En el caso de Los Simpsons, cada signo parece haber encontrado su representación ideal en los habitantes de Springfield.