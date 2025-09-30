martes 30 de septiembre 2025

Lo dicen los astros

Tres signos en alerta: ¿quiénes deben prestar atención para no pasar un mal octubre?

Los signos tienen que extremar la precaución y manejar con calma las tensiones para evitar un mes de contratiempos

Por Mario Godoy
Tres signos deberán prestar atención para no pasar un mal octubre.

Octubre se presenta como un mes de fuertes energías cósmicas, marcado por eventos astronómicos significativos, incluyendo un eclipse solar. Si bien la astrología señala que estos tránsitos traen oportunidades de cambio para todos, hay tres signos del zodiaco que, según los pronósticos, deberán extremar la precaución y manejar con calma las tensiones para evitar un mes de contratiempos.

Aquí el detalle de los signos que deben estar alerta y en qué áreas enfocar su energía para navegar octubre con éxito:

1. Aries: el desafío de la impulsividad

La presencia de la Luna Llena en Aries a mediados de mes (aproximadamente el 17 de octubre), si bien ilumina su camino, también amplifica su característica impulsividad y puede generar irritabilidad o conflictos.

  • Punto de Atención: Relaciones y Temperamento. La energía intensa puede llevarlos a discusiones o a reaccionar de forma desmedida ante situaciones que podrían resolverse con diálogo.

  • Consejo: La clave para Aries es la calma y el control. Antes de actuar o responder, respire y piense. Aprovechen esta energía para sacar de su vida lo que ya no sirve, pero háganlo desde la serenidad, no desde el enojo. La diplomacia será su mejor herramienta.

2. Tauro: inestabilidad y cambios inesperados

Para Tauro, el mes de octubre podría traer una sensación de inestabilidad o la necesidad de enfrentar cambios inesperados, especialmente en su vida laboral y económica. El foco estará en su zona de trabajo, finanzas y salud.

  • Punto de Atención: Economía y Rutina. Podrían surgir gastos imprevistos, demoras en ingresos o una confrontación planetaria que cambie sus planes laborales de forma abrupta.

  • Consejo: Es fundamental que Tauro no se paralice. Ante los imprevistos, la mejor estrategia es la flexibilidad. En lo financiero, eviten inversiones arriesgadas y pongan orden en sus cuentas. En el trabajo, mantengan un perfil bajo, eviten discusiones con superiores y céntrense en el cumplimiento estricto de sus responsabilidades.

3. Cáncer: conflictos emocionales y en pareja

Cáncer, un signo de agua regido por la Luna, se verá especialmente afectado por la intensidad emocional del mes. Los problemas podrían centrarse en la vida de pareja o en el ámbito familiar, debido a una falta de comunicación o al resurgimiento de viejas heridas.

  • Punto de Atención: Vínculos Personales y Estado Anímico. Podrían sentirse apáticos, con ganas de huir o experimentar malentendidos con su pareja o seres queridos.

  • Consejo: Es un mes para sanar y enfrentar los problemas. La falta de comunicación no resolverá los conflictos. Cáncer debe evitar el encierro emocional y buscar el diálogo honesto. Si las cosas están mal con la pareja, es el momento de poner cartas sobre la mesa. Enfocarse en la introspección y el cuidado de su paz interior será vital para no "salir corriendo" de los problemas.

