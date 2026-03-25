Mercurio se retira mientras las hojas empiezan a caer: los 3 signos que más sufren el cambio de estación

Con la llegada de un nuevo equinoccio, el aire cambia, los días ajustan su duración y el ritmo biológico intenta seguirle el paso a la naturaleza. Mientras algunos celebran el estreno de temporada, para otros, la transición representa un verdadero desafío físico y mental. Según la astrología, la modalidad y el elemento de cada signo influyen directamente en cómo procesan estos periodos de "tierra de nadie".
Aquí te presentamos a los tres integrantes del zodiaco que más sienten el impacto de las mudanzas climáticas:
1. Cáncer: El termómetro emocional
Para el cangrejo, el hogar y la seguridad lo son todo. Al ser un signo regido por la Luna, es extremadamente sensible a las variaciones del entorno. Cuando el sol cambia de posición, Cáncer siente una especie de "duelo" por la etapa que termina.
2. Virgo: El cuerpo no miente
Virgo rige la salud y los procesos somáticos. Al ser un signo de tierra orientado al detalle, cualquier desajuste en el horario de luz o en la temperatura se traduce inmediatamente en síntomas físicos. Son los primeros en manifestar alergias o fatiga por el cambio de hora.
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El síntoma: Somatización, cambios en el sistema digestivo y una urgencia por reorganizar todo su entorno.
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El reto: Entender que el cuerpo no es una máquina y que requiere un periodo de adaptación natural.
3. Piscis: La esponja energética
Como último signo del zodiaco, Piscis carece de filtros ante el entorno. Si la atmósfera está cargada o nostálgica por el cambio de estación, ellos lo absorben todo. El cambio de clima suele desdibujar sus límites, dejándolos emocionalmente exhaustos.
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El síntoma: Desorientación, sueños muy vívidos y una sensación de "neblina mental" durante las primeras semanas.
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El reto: Practicar actividades de grounding (contacto con la tierra) para no perderse en la marea emocional del cambio.