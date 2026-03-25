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Lo dicen los astros

Mercurio se retira mientras las hojas empiezan a caer: los 3 signos que más sufren el cambio de estación

Entre la fatiga estacional y la nostalgia cósmica, ciertos perfiles zodiacales experimentan las transiciones climáticas con una intensidad mayor al promedio. Descubre si el tuyo está en la lista de los más sensibles.

Por Mario Godoy
Hay signos que sienten más que otros el cambio de las estaciones.

Hay signos que sienten más que otros el cambio de las estaciones.

Con la llegada de un nuevo equinoccio, el aire cambia, los días ajustan su duración y el ritmo biológico intenta seguirle el paso a la naturaleza. Mientras algunos celebran el estreno de temporada, para otros, la transición representa un verdadero desafío físico y mental. Según la astrología, la modalidad y el elemento de cada signo influyen directamente en cómo procesan estos periodos de "tierra de nadie".

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Aquí te presentamos a los tres integrantes del zodiaco que más sienten el impacto de las mudanzas climáticas:

1. Cáncer: El termómetro emocional

Para el cangrejo, el hogar y la seguridad lo son todo. Al ser un signo regido por la Luna, es extremadamente sensible a las variaciones del entorno. Cuando el sol cambia de posición, Cáncer siente una especie de "duelo" por la etapa que termina.

  • El síntoma: Melancolía repentina y una necesidad intensificada de "hibernar" o aislarse.

  • El reto: Adaptar sus rutinas de autocuidado sin sentir que el cambio exterior es una amenaza a su estabilidad.

2. Virgo: El cuerpo no miente

Virgo rige la salud y los procesos somáticos. Al ser un signo de tierra orientado al detalle, cualquier desajuste en el horario de luz o en la temperatura se traduce inmediatamente en síntomas físicos. Son los primeros en manifestar alergias o fatiga por el cambio de hora.

  • El síntoma: Somatización, cambios en el sistema digestivo y una urgencia por reorganizar todo su entorno.

  • El reto: Entender que el cuerpo no es una máquina y que requiere un periodo de adaptación natural.

3. Piscis: La esponja energética

Como último signo del zodiaco, Piscis carece de filtros ante el entorno. Si la atmósfera está cargada o nostálgica por el cambio de estación, ellos lo absorben todo. El cambio de clima suele desdibujar sus límites, dejándolos emocionalmente exhaustos.

  • El síntoma: Desorientación, sueños muy vívidos y una sensación de "neblina mental" durante las primeras semanas.

  • El reto: Practicar actividades de grounding (contacto con la tierra) para no perderse en la marea emocional del cambio.

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