lunes 6 de octubre 2025

Lo dicen los astros

¡Basta de chamuyos!: los tres signos que necesitan dejar de mentir para salvar sus relaciones

Para quienes desean una relación sólida y duradera, es crucial identificar estas debilidades. De qué tres signos deben ponerse las pilas en este aspecto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hay tres signos que necesitan salir de escenarios de mentiras para no afectar sus relaciones de pareja.

En el complejo ajedrez de las relaciones amorosas, la sinceridad es la pieza más importante. Sin embargo, no todos los signos del zodiaco juegan con las cartas sobre la mesa. Expertos en astrología señalan que hay tres signos en particular cuya tendencia a la mentira o al ocultamiento está poniendo en jaque la estabilidad de sus parejas.

Para quienes desean una relación sólida y duradera, es crucial identificar estas debilidades. La buena noticia es que, con conciencia y esfuerzo, cualquier patrón de engaño puede transformarse en una honestidad que salve el vínculo.

Géminis: el maestro de la dualidad (y el engaño habilidoso)

Géminis encabeza consistentemente las listas de los signos más propensos a la mentira en el amor. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, su habilidad verbal es tanto su mayor virtud como su peor enemigo.

  • ¿Por qué mienten? Su notoria dualidad (simbolizada por los gemelos) les permite manejar varias realidades a la vez, adaptando la verdad a su conveniencia o para evitar cualquier tipo de aburrimiento. Suelen ser mentirosos hábiles y automáticos, que pueden negar rotundamente el engaño incluso cuando son descubiertos. Además, su naturaleza social y la búsqueda constante de estímulos nuevos puede llevarlos a ocultar interacciones o, en casos extremos, a ser infieles para "probar" la vinculación con otros.

  • El desafío para salvar su pareja: Necesitan canalizar su energía comunicativa en la transparencia total. Deben entender que la honestidad no es una limitación, sino la base para una conexión profunda que supera la "novedad" momentánea de una mentira.

Piscis: la evasión en un mundo de fantasía

El sensible y soñador Piscis es el segundo signo en esta lista. Su relación con la verdad es compleja, no necesariamente por malicia, sino por un profundo deseo de evitar el dolor y el conflicto.

  • ¿Por qué mienten? El signo de los dos peces tiene una fuerte tendencia a la evasión. Cuando una situación se vuelve incómoda, dolorosa o difícil de confrontar, Piscis opta por refugiarse en su mundo de fantasía o por decir lo que la otra persona quiere escuchar para evitar la confrontación. Pueden llegar a creer sus propias versiones de la verdad, lo que dificulta que su pareja sepa cuál es la realidad. Suelen ocultar información para protegerse o para proteger (malentendido) a su ser querido.

  • El desafío para salvar su pareja: Deben aprender a enraizarse en la realidad y afrontar las conversaciones difíciles. Su dulzura natural hace que sus mentiras sean a menudo "perdonadas", pero necesitan comprender que la paz verdadera se construye sobre la verdad, no sobre la evasión emocional.

Libra: la manipulación por control y secreto

El intenso y reservado Libra completa el podio. Su naturaleza no miente por ligereza, sino como una estrategia de control o un mecanismo de defensa.

  • ¿Por qué mienten? Libra es el maestro de la manipulación sutil y el secreto. No mienten abiertamente, pero son expertos en ocultar información o en manipular la verdad para mantener el control de la situación o para proteger su vulnerabilidad. Su desconfianza natural les impide abrirse por completo, guardando celosamente sus secretos y motivaciones. Si sienten que su pareja no es 100% honesta, no dudarán en aplicar la misma estrategia como forma de "justicia".

  • El desafío para salvar su pareja: Deben sustituir la necesidad de control por la confianza radical. Para que su pareja prospere, Libra necesita entender que la verdadera intimidad nace de la entrega total y de la revelación, no del secreto ni de las medias verdades.

